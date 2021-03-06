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北台灣「又濕又涼」狂降溫！　未來一周天氣曝

▲▼0827台北車站周邊大雨,大雨,下雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲午夜之前，陣雨還是會集中在北台灣。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃心瑀／綜合報導

受到鋒面影響，今日全台都有雨，北台灣的天氣變化尤其劇烈，明天預計也是充滿陰雨的一天。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒大家，午夜之前，陣雨還是會集中在北台灣，中南部則是得在凌晨鋒面掃過之後，才會轉成陣雨；明天全台還是會有陣雨，同時也會遇上涼空氣，中部以北會轉涼。

中央氣象局表示，今（6日）白天鋒面逐漸接近，北部地區不定時出現一陣一陣的雨勢，並伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，其他地區降雨較為零星；北部地區由於下雨的關係，白天溫度只有16、17度，其他地區低溫約18到20度，高溫則達26至29度。

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今晚至明（7日）鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，其中以中部以北及東北部地區雨勢較為明顯，期間可能有瞬間大雨、雷擊以及強陣風現象，越往沿海地區機率越高；溫度方面，夜晚清晨低溫在中部以北及東北部地區約16至18度，其他地區20至22度，白天高溫在北部地區僅18、19度，其他地區溫度略微下降，中部及東半部地區約22至26度，南部地區27至29度。

下周一至下周三（8日至10日）東北季風影響，北臺灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；迎風面的北部及東半部地區有降雨機率，中南部山區亦有零星降雨，中南部平地以多雲的天氣為主，但如果有華南雲系東移，也不排除有零星降雨出現；低溫部份在中部以北及東北部地區約15至17度，其他地區18至20度，高溫部份在北臺灣約20至22度，花東地區23至25度，其他地區26至29度。

下周四（11日）為東北季風減弱的短暫空檔，北臺灣氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五、下周六（12日、13日）東北季風再增強，北臺灣天氣稍轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

【春雨主力抵達，深夜起雨區向南擴】 今天北部雨勢不小， 但都下在北桃沿海，對水情幾乎沒幫助， 只有讓北部的週末充滿陰雨QQ - 但還好， 春雨鋒面的主力部隊，午夜左右抵達， 集水區能否補水？能補到多少？就看深夜了。 - 提醒大家，午夜之前，...

台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2021年3月6日 星期六
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