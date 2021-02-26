　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！忍痛狂X：覺得不行了

▲▼ 。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

▲阿琳的第1支片已累積3.8萬人觀看。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

記者曾筠淇／採訪報導

日前有網友在Dcard上發起討論，提到一名高三生在YouTube上分享自己「破處」的影片，他觀看完以後，覺得這個女生很直率，且論點很不錯，但是竟出現一些負面聲浪。拍攝影片的阿琳也接受《ETtoday新聞雲》的採訪，大方透露自己為何拍片，以及日後的影片走向。

「林森北路的阿琳」目前在YouTube頻道已發布2則影片，其一主題為「用按摩棒破處」，觀看次數達3.8萬，受到不少人關注、討論。阿琳在該片的開頭就說，她是「一個致力於捅破自己的女人」，至於為何想要用按摩棒來破處，其實是因為她想把珍貴的第一次留給「世界上最美好的人」，而那個人正是自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再者，阿琳也提到，由於家裡的觀念較為傳統、重男輕女，讓她覺得本屬於自己的一些東西被硬生生分給家中兄弟，所以她不希望「第一次」也和男生牽扯在一起，「我想完全擁有我的身體自主權」，進而這麼做。

▲▼ 。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

▲阿琳想把第一次留給自己。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

阿琳透露，受到傳統觀念影響，她身邊有許多女性朋友會覺得看A片、摸下體就是骯髒的行為，甚至連陰道在哪都不知道，所以她才會希望透過影片來讓更多人了解這是很健康、性教育的一環。

該影片在Dcard上受到熱烈討論後，阿琳也接受《ETtoday新聞雲》採訪，她坦言，「因為喜歡自慰，所以想跟身旁友人分享」，但是有不少人都對此感到害怕，讓她心想原因可能在於社會觀感和性教育缺乏；她真的很希望透過影片來分享性的快樂，並探討「社會框架和男女不平等在性這件事上的延伸。」

▲阿琳的第1支片已累積3.8萬人觀看。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

▲阿琳忍痛嘗試。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

不過，阿琳拍攝完前面2支片後，自覺有些知識可能還是不夠專業，所以之後會比較著重於個人經驗的分享、體悟，主題也會往青少年遇到的問題來發展，像是考試壓力、外貌焦慮、家庭失和等。另外，阿琳也打算拍一些街訪影片、記錄生活的廢片，不過時間尚未確定。

但是，因為阿琳目前其實也才18歲，所以拍片只是當興趣而已，「目前沒有把YT當主業的打算，有更想要專研的興趣。」

此外，該影片推出後，阿琳其實受到許多酸言酸語攻擊，因此她日後更將拍攝一支回覆網友留言的影片，回答相關爭議問題，「因為發現自己不夠專業可能會誤導民眾，關於這一點我抱歉。」

ET快訊
快訊／男登花蓮屏風山墜谷！手部開放性骨折無生命跡象
7歲童路邊推鷹架玩！下秒高壓電竄身變火球燒成焦屍影片曝
「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人！鳳梨浪子歷史起底
快訊／罔腰秘密接受調查！衛生局：「人體試驗懷孕」已完成陳述

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／2021台南鹽水蜂炮登場！不繞境、民眾禁入場　集中施放炮城

自製「鬼滅之刃」元宵！媽神手還原萌翻天　網驚喊：別給小孩看到

理財周刊／天使居　老有所終人去愛留

放心玩！228連假「下一天雨就放晴」　下周這2天又轉濕涼

新手爸媽太粗魯！幫小寶寶穿衣硬扯「啪」一聲…手指剩4根

租屋沒網路！他擔心「每天開熱點分享」降低手機壽命　內行狂推2招

牛年寶寶取名11大「宜忌用字」　選對字根能衣食無缺、升官封爵

全聯麵包賣不完要「員工自掏腰包買」？　業者回應了

「老婆7年肥到82kg」人夫痛譙4大罪狀：想放生！網反罵：你要負責

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！忍痛狂X：覺得不行了

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

LIVE／2021台南鹽水蜂炮登場！不繞境、民眾禁入場　集中施放炮城

自製「鬼滅之刃」元宵！媽神手還原萌翻天　網驚喊：別給小孩看到

理財周刊／天使居　老有所終人去愛留

放心玩！228連假「下一天雨就放晴」　下周這2天又轉濕涼

新手爸媽太粗魯！幫小寶寶穿衣硬扯「啪」一聲…手指剩4根

租屋沒網路！他擔心「每天開熱點分享」降低手機壽命　內行狂推2招

牛年寶寶取名11大「宜忌用字」　選對字根能衣食無缺、升官封爵

全聯麵包賣不完要「員工自掏腰包買」？　業者回應了

「老婆7年肥到82kg」人夫痛譙4大罪狀：想放生！網反罵：你要負責

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！忍痛狂X：覺得不行了

助最遠邦交國巴拉圭「病歷手寫到電子化」國泰醫院獲外交貢獻獎

夫妻大吵！她失控「3F丟下6歲女兒」自己跟著跳　鄰居狂奔神救援

大甲媽祖遶境期程出爐！國曆4／9子時起駕展開9天8夜

江少慶有能力上大聯盟　吳俊良：不輸王維中

Ella猛誇20歲混血型男　搭檔李玉璽吃醋「衣服手卡都給他」

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看著倒地慘死的愛妻痛哭：對不起

新加坡尪寄信用卡「豪氣隨便刷」　黃瑄一年沒見面感動泛淚

「性感高球乳神」一篇IG貼文賺40萬　商業價值勝老虎伍茲

次世代基因定序納健保　專家達初步共識：從肺癌「小套餐」先開始

「海歸派」來襲！高中生選秀仍吃香？旅外球員看兩大指標

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

吞避孕藥激戰尪！人妻嘴巴「狂冒白泡」嚇傻

更多熱門

相關新聞

超市賣神秘鍋燒意麵　當地人曝：高屏限定

超市賣神秘鍋燒意麵　當地人曝：高屏限定

「有人也有買過這個39元的鍋燒意麵嗎？」一位女網友日前在《Dcard》貼文「快20年了這個超狂鍋燒意麵什麼時候才會爆紅？」說她小時候常常吃到一款超市賣的鍋燒意麵組合包，最近她去逛該間高屏地區才有的連鎖超市，意外發現居然還有賣，而且不僅只漲2元，料還是一樣澎湃，超神鍋燒意麵意外引發熱論。

男友媽是20年保經她仍婉拒了　網讚爆1觀念

男友媽是20年保經她仍婉拒了　網讚爆1觀念

被迫購入4萬元保養品！他曝黑心店家「詐騙手法」

被迫購入4萬元保養品！他曝黑心店家「詐騙手法」

大方出借2張股票！網看「利息趴數」嘆：太善良

大方出借2張股票！網看「利息趴數」嘆：太善良

女大生洗澡被男房客偷窺　房東酸：又不會少塊肉

女大生洗澡被男房客偷窺　房東酸：又不會少塊肉

關鍵字：

性知識自慰破處阿琳高中林森北路的阿琳Dcard

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

55歲的邰智源到底在拚什麼？

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面