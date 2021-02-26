高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！忍痛狂X：覺得不行了

▲阿琳的第1支片已累積3.8萬人觀看。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

記者曾筠淇／採訪報導

日前有網友在Dcard上發起討論，提到一名高三生在YouTube上分享自己「破處」的影片，他觀看完以後，覺得這個女生很直率，且論點很不錯，但是竟出現一些負面聲浪。拍攝影片的阿琳也接受《ETtoday新聞雲》的採訪，大方透露自己為何拍片，以及日後的影片走向。

「林森北路的阿琳」目前在YouTube頻道已發布2則影片，其一主題為「用按摩棒破處」，觀看次數達3.8萬，受到不少人關注、討論。阿琳在該片的開頭就說，她是「一個致力於捅破自己的女人」，至於為何想要用按摩棒來破處，其實是因為她想把珍貴的第一次留給「世界上最美好的人」，而那個人正是自己。

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再者，阿琳也提到，由於家裡的觀念較為傳統、重男輕女，讓她覺得本屬於自己的一些東西被硬生生分給家中兄弟，所以她不希望「第一次」也和男生牽扯在一起，「我想完全擁有我的身體自主權」，進而這麼做。

▲阿琳想把第一次留給自己。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

阿琳透露，受到傳統觀念影響，她身邊有許多女性朋友會覺得看A片、摸下體就是骯髒的行為，甚至連陰道在哪都不知道，所以她才會希望透過影片來讓更多人了解這是很健康、性教育的一環。

該影片在Dcard上受到熱烈討論後，阿琳也接受《ETtoday新聞雲》採訪，她坦言，「因為喜歡自慰，所以想跟身旁友人分享」，但是有不少人都對此感到害怕，讓她心想原因可能在於社會觀感和性教育缺乏；她真的很希望透過影片來分享性的快樂，並探討「社會框架和男女不平等在性這件事上的延伸。」

▲阿琳忍痛嘗試。（圖／「林森北路的阿琳」授權引用）

不過，阿琳拍攝完前面2支片後，自覺有些知識可能還是不夠專業，所以之後會比較著重於個人經驗的分享、體悟，主題也會往青少年遇到的問題來發展，像是考試壓力、外貌焦慮、家庭失和等。另外，阿琳也打算拍一些街訪影片、記錄生活的廢片，不過時間尚未確定。

但是，因為阿琳目前其實也才18歲，所以拍片只是當興趣而已，「目前沒有把YT當主業的打算，有更想要專研的興趣。」

此外，該影片推出後，阿琳其實受到許多酸言酸語攻擊，因此她日後更將拍攝一支回覆網友留言的影片，回答相關爭議問題，「因為發現自己不夠專業可能會誤導民眾，關於這一點我抱歉。」