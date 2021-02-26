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高中妹破處片爆紅　網開酸「+9妹很醜」倒讚2倍！本人高EQ回應了

記者曾筠淇／綜合報導

讀高三的阿琳日前在YouTube頻道發布14分鐘的「破處片」，沒多久掀起熱議，有網友還將影片貼在Dcard上，大讚有想法，佩服其勇氣；不過網友回應很兩極，有人認為「自己的身體自己選擇，這論點沒錯啊」，也有人覺得「就是小孩子走錯路而已」。阿琳對各種酸言酸語很淡定，再次強調想藉影片傳達正確的性觀念。

本站曾報導《高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！忍痛狂X：覺得不行了》，文中提到，就讀高三的阿琳目前已在YouTube頻道發布2則兩則影片，其一主題為「用按摩棒破處」，觀看次數高達3.8萬。

阿琳透露，之所以會拍攝該影片是希望把珍貴的第一次留給自己，且「我想完全擁有我的身體自主權」，另外還有一點是，受到傳統觀念影響，身邊有很多女性朋友會覺得看A片、摸下體是骯髒的行為，甚至不知道陰道在哪，所以她才希望透過影片讓更多人知道這是很健康、性教育的一環。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲阿琳的影片在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自Dcard）

阿琳的影片在網路上也吸引不少人討論，其中就有網友轉貼在Dcard上，大讚阿琳「把第一次留給自己」是很棒的論點，且整體來說，阿琳很真實、很直率、很有勇氣。

貼文曝光後，就有網友回應，「這影片被她認識的人看到不會覺得尷尬嗎」、「其實我一直不是很懂到底什麼才算破處」、「可以理解她前面講的理由，但這個選擇也是很極端」、「肥宅拍片開箱飛機杯，示範第一次用飛機杯幫自己打手槍，你會不會覺得噁心？換個性別掛上女權的大旗就不噁心了喔」、「議題可以接受」、「這風格有點像黃大謙」、「不錯的概念」、「單純長得太醜」、「長得好像Joeman」、「臉、+9妹才是主因」。

針對外界輿論，阿琳就回應《ETtoday新聞雲》，提到其實她被攻擊最多的是「長相」，但她並不在意，這個世界上只要有人覺得她漂亮就好了。

再來，阿琳也談到「女權主義」，其實她在第1支片中就有說，從小她的家人就重男輕女，其實這件事情的加害者同樣為女性，並沒有女權自助餐的問題，「很多女性觀眾重複婆婆、媽媽對她做的事情」，她真的很希望大家不要再陷入這個輪迴，對男女的偏見少一點。

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