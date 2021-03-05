搬出「鄧小平時期」作證！　林鄭月娥：「愛國者治港」刻不容緩　

▲ 林鄭月娥力挺「愛國者治港」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸召開兩會前，香港各界紛紛表態力挺「愛國者治港」理念，《路透社》先前甚至用地震來形容，香港選舉制度客能的改變。香港特別行政區行政長官林鄭月娥今（5日）也發表力挺聲明，她說「愛國者治港」不是新產物，追溯鄧小平時期曾明確指出，「以愛國者為主體的港人來治理香港」，立法程序刻不容緩！

大陸官媒《央視》報導指出，林鄭月娥表示，她在1月27日進行2020年度的述職時，國家主席習近平清楚表明要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。

林鄭月娥舉證，「愛國者治港」絕不是一個新生的事物；追本溯源，「一國兩制」總設計師鄧小平先生在1984年就明確指出「港人治港」有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港。另外，「愛國者治港」亦完全符合香港特別行政區的憲制要求。

▲香港反送中活動。（圖／路透社）

林鄭月娥表示，近年香港確實發生了不利於「一國兩制」貫徹實施的情況，也出現了鼓吹「港獨」、組織抗拒中央管治、甚至勾結外部勢力製造社會動亂的分子；若不及時遏止，反中亂港勢力將通過選舉進入特區政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。

林鄭月娥說，一如去年第十三屆全國人民代表大會第三次會議通過建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，並授權全國人民代表大會常務委員會制定香港國安法，全國人民代表大會在是次會議中審議由中央主導進行完善香港特區的選舉制度，是忠誠履行中央對特區的全面管治權，是全力支持特區政府撥亂反正、依法施政，是保障特區七百多萬市民的福祉。

▲。（圖／路透社）

林鄭月娥稱，自己和特區政府完全尊重中央對這次完善選舉制度的主導權，並認同王晨副委員長今在大會就有關《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》說明中闡述的五大基本原則，即全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；堅定維護國家主權、安全、發展利益；堅持依法治港；符合香港實際情況和提高香港特別行政區治理效能。特區政府會全面配合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。

最後，林鄭月娥強調，鑒於未來十二個月有多場選舉，立法工作刻不容緩，特區政府定必全力以赴，反映香港社會各界意見，協助全國人民代表大會常務委員會修訂基本法附件一行政長官的產生辦法和附件二立法會的產生辦法和表決程序，並按稍後經通過的附件條文制定修改本地的相關選舉法例，交立法會審議。