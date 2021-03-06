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北台灣變天像颱風！氣象局「曝原因」　示警今晚防劇烈天氣

▲鋒面對流增長中，導致北台灣天氣出現劇烈變化。（圖／氣象局）

▲鋒面對流增長中，導致北台灣天氣出現劇烈變化。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到鋒面逐漸逼近影響，今早北台灣各地開始出現大風大雨，中央氣象局解釋，這是因為鋒面前端的對流正在不斷發展中，因此今早8、9點才會出現有如颱風的大風雨，預計到今晚鋒面通過時，又會再度出現同樣的天氣情形。

氣象局預報員葉致均表示，今早8、9點北部地區出現有如颱風的雷擊與大雨，這是因為鋒面正在逼近，且前端的對流正在不斷發展中，因此導致劇烈的天氣型態，今日北部地區將有不定時的陣雨出現，預計今晚鋒面通過之時，又會再出現有如上午的劇烈天氣。

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氣象專家吳聖宇表示，以雷達回波圖可看出鋒面前的颮線，在颮線通過前後伴隨強陣風，今早台北測站有觀測到8級陣風，且在8:30到8:50之間溫度陡降3.1度由20.8度降到17.7度，氣壓也在8:20到8:50之間陡升2.6百帕顯示有低溫的氣流灌入，導致溫度驟降且氣壓驟升，並且讓強陣風出現。

民眾對這波天氣系統變化相當有感，有網友留言表示「稍早下雨前，路上騎車真的突然噴來一陣強風，周圍機車都被吹到偏移路線」、「新竹新豐下雨打雷」。

根據氣象局預報，今日會有鋒面逐漸接近並在晚間開始通過台灣，天氣越來越不穩定，白天鋒面接近過程中，鋒前會有對流雲系發展，北部地區不定時出現一陣一陣的雨勢，可能會伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，其他地區也有局部、零星的降雨出現；晚上開始鋒面通過，中部以北及東北部將出現普遍性的陣雨，並有局部雷雨及較大雨勢發生機率，其他地區也會有局部降雨；溫度方面，北部地區由於下雨的關係，高溫不超過20度，其他地區約25至30度，至於各地低溫約18到20度。

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