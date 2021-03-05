日媒：美強化嚇阻戰略抗中國　第一島鏈部署飛彈打擊網

▲美國為強化傳統嚇阻能力對抗中國，計劃沿第一島鏈部署針對中國的精準打擊飛彈網。（圖／翻攝自臉書／DeptofDefense）

文／中央社

美國為強化傳統嚇阻能力對抗中國，未來6年將投入近274億美元用於印太地區，計劃沿第一島鏈部署針對中國的精準打擊飛彈網絡。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國國會議員比照過去的「歐洲嚇阻倡議」（EPI），在2021會計年度的國防政策法案創設「太平洋嚇阻倡議」（PDI），以因應五角大廈將重點轉為對中國維持競爭優勢。

美軍印太司令部在提交給國會的書面裡列出5大重點任務：聯戰殺傷力、兵力設計與態勢、強化盟邦與夥伴、演習驗證與創新、強化後勤與安全容許。

其中用於「陸基長程火力」，今年要求4.08億美元，然後2023到2027會計年度總共需29億美元。印太司令部說：「高生存力的精準打擊火力，能從500公里外提供海、空作戰協助。」

「在第一島鏈內若有配備長程火力的地面部隊，將為印太司令部爭取到空間建立海、空優與可恃戰力。」

日經新聞（Nikkei）報導，美軍印太司令部在提交給美國國會的「太平洋嚇阻倡議」說明裡指出，美國未來最大的危險仍是傳統嚇阻力量的流失。

「沒有合理且有效的傳統嚇阻能力，中國就敢在區域乃至全球排擠美國的利益。隨著印太區域的軍事平衡變得更加傾斜，美國也累積更多讓對手敢單方面冒進改變現狀的風險。」

美軍提出的具體作法包括：在國際換日線以西、沿著第一島鏈部署精準打擊網絡的整體聯合部隊；在第二島鏈整合空中飛彈防禦；部隊分布態勢須具備維持穩定能力；必要時，能支應與維持長時間作戰。

第一島鏈包括台灣、沖繩與菲律賓等，而中國也視第一島鏈為視為其「反介入／區域拒止」（anti-access/area denial）第一道防線，阻絕美軍進入東海與南海。中國還尋求阻止美軍接近西太平洋的第二島鏈，範圍包括從日本東南部一路向南延伸到關島、印尼等。

印太司令部本月向國會提出從2022至2027會計年度的軍事投資計畫，從2021會計年度的22億美元增加為2022會計年度的47億美元，直逼華府每年用以對付俄羅斯的50億美元。

未來6年總計投入274億美元，相較2015到2020會計年度增加36%，反映出美國對於中國在台灣、東海及南海的活動更為戒慎。

美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）今天在保守智庫「美國企業研究所」（AEI）發表演說指出，未來6年中國可能會尋求改變印太區域現狀，猶如他們對待台灣的做法。