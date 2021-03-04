台中男突強抱落單女「社區花圃性侵」！目擊者驚：以為情侶

▲蔣男將小君抱到花圃性侵，附近攤販目擊制止。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名蔣姓男子於2020年3月26日凌晨，強行將女子小君（化名）抱至一處社區花圃性侵，而一名正在附近收攤的攤販見狀察覺有異，趕緊大喊「你們在幹什麼」制止，蔣男才停手逃離現場。一審台中地院依法將蔣男判刑9年，案經上訴，二審台中高分院改判8年，可上訴。

判決指出，蔣男明知小君為中度智能障礙之人，2020年3月26日凌晨見對方處理完資源回收後，獨自席地休息，先是向小君表示「一起去吃東西」，而被拒絕後，他竟突然強吻、擁抱並撫摸對方胸部、下體，接著他食隨知味，更直接將小君抱起，帶往社區花圃平台上，強行性侵得逞，並恫嚇小君「她再出聲就打人」。直到一名攤販恰好在附近收攤，察覺有異，大喊「你們在幹什麼」，蔣男聽到聲音後，嚇得當場停手，立刻逃離現場。事後小君報警

蔣男否認犯行，辯稱自己與小君是多年舊識，當時他應小君要求，才會擁抱、親吻對方，但他不曉得小君為智能障礙者一事；他也表示，自己沒有性侵小君，當天附近人車均多，「為何沒有攤商、路人打電話請警察前來？」

另外，目擊的攤販證稱，當天時間約莫是凌晨3時他在社區入口樓梯階上的花圃處，看到男女性交，女生的腳在男生背後，便大喊「你們在幹什麼」，起初蔣男整個人以趴伏姿勢，挺身不動，讓他誤以為是「情侶在打野戰」，但過沒多久，他就看到蔣男騎腳踏車逃離社區；而當他再次回到案發現場後，小君曾向他表示「不認識蔣男，是蔣男抱她過去」等語。

對此，法官勘驗相關事證，不採信蔣男說詞。一審台中地院依對心智缺陷之人犯加重強制性交罪，判蔣男9年刑期，案經上訴，二審台中高分院再次審酌相關證據後，改判蔣男8年刑期，全案仍可上訴。

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