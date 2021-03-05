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社會 社會焦點 保障人權

以父女相稱！女同事服藥昏睡　他探病「脫褲強來」：當妳男友好嗎

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小妍服藥後昏昏欲睡，遭前來探病的男同事趁機性侵她。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名29歲女子小妍（化名）2019年8月16日因服用過度換氣症狀藥物，昏昏欲睡，暫時回到宿舍休息，孰料，其49歲男同事阿勁（化名）卻利用探病名義，趁機性侵她。對此，台中地院日前審理後依乘機性交罪，將阿勁判刑3年6月，可上訴。

判決指出，小妍因過度換氣症狀，2019年間2度就醫，並固定會服用含抗焦慮、鎮靜劑及催眠的藥劑，以及注射藥物，藉此鎮定症狀；2019年8月16日下午她因藥物作用，出現全身無力、嗜睡情形，便待在宿舍2樓房間休息，並未出門上班。

豈料，阿勁得知小妍身體不適，前來探病後，見小妍躺床上意識不清情況下，趁機脫去對方下半身衣褲，強行硬上，直到小妍無力反抗大哭，他才停止動作離去。事後小妍報警提告，全案因此曝光。

阿勁坦承有在該時間進到小妍宿舍房間，僅脫去對方下半身衣褲，撫摸下體，但否認性侵犯行辯稱，當時小妍僅向他表示身體不是，但精神狀況正常，只是懶懶的不太理人；另外，他曾問小妍「我當妳男朋友好不好」、「我可以摸妳嗎」，小妍則回「嗯」表達同意後，他只有蹲在小妍床邊，撫摸對方下體，並未發生關係，過程中也未到小妍的床上。

法官勘驗相關事證後，不採信阿勁說詞，且經調查發現，阿勁與小妍年齡差距20歲，僅為認識2個星期的同事關係，2人以父女相稱，並無男女曖昧關係，而面對這樣的身分關係及情況下，法官認為，實在難以想像小妍會答應發展為男女朋友關係，甚至發生性交行為，再加上小妍案發後有哭泣、全身發抖，阿勁至今仍未道歉、賠償，因此審酌後，依乘機性交罪，判阿勁3年6月刑期，全案仍可上訴。


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