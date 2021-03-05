今驚蟄要「打小人」！可消災解厄好運一整年　想創業吃「這個」

▲今天是24節氣中的「驚蟄」，天氣將逐漸變暖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

今（5）日是24節氣中的「驚蟄」，意即這天老天爺會以打雷的方式，把冬眠蟄伏的動物都驚醒，在這天之後，天氣會逐漸變暖，農家開始春耕播種。在傳統習俗上，相傳這天是「打小人」消災解厄的最佳時機。

「驚蟄」之後大地萬物開始萌芽生長，由於古代農民擔心在春耕時，蛇蟲鼠蟻會出來破壞農作物，因此會在正日天祭拜白虎以鎮壓昆蟲。而在民間傳說中，白虎是口舌、是非之神，為了防止白虎傷人，民眾會就在祭祀時，在準備好的紙老虎上抹豬血，並以生豬肉餵食紙老虎，用意是將其餵飽使牠不會傷害人。

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後來因蛇蟲鼠蟻被比喻為「搬弄是非」的小人，所以在這天也逐漸演變出「打小人」的民間習俗，用意在於透過拍打代表對頭人的紙公仔，驅趕身邊的小人瘟神，宣洩內心的不滿，大部分人去打小人，一般目的是求新一年事事如意，沒有小人「搞搞震」。

▲打小人目的是求新的一年事事如意，沒有小人為害。（圖／ET資料照）

除此之外，客家人還會有「炒蟲」的習俗，在驚蟄期間，冬眠昆蟲開始從泥土、洞穴中出來逐漸遍及田園、家中，或殃害莊稼，或滋擾生活，因此為了滅蟲，他們會以芋頭象徵「毛蟲」，並吃帶皮毛的芋頭，或炒豆、炒米穀，或煮芋頭粄或芋頭餃吃，達到吃芋頭驅蟲的寓意。

飲食方面，驚蟄還有吃梨的習慣，因為「梨」諧音「離」，在這天吃梨既有「離家創業」之意，也有「努力榮祖」的概念，還有與害蟲別離的說法，無論哪一種說法，吃梨對春季養生是有很大的益處的，雖然春回大地，但是乍暖還寒，天氣乾燥，容易上火，多吃些梨可以潤肺止咳，清熱去火，所以梨子在這個時候最適合食用了，除了直接吃，還可以給家人煮成梨羹來喝。