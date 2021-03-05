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消防員爸接5歲女兒放學「牽手遭甩開」　心碎曝忙到沒回家過年

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

山西一名擔任消防員的父親張禕，日前下班時想到當天剛好是5歲女兒第一次開學，於是特地前往學校接人，想給女兒一個驚喜，沒想到一牽手就被甩開，讓他有些哭笑不得，後來趕緊買串糖葫蘆哄哄，女兒總算才不鬧脾氣了。

綜合陸媒報導，這部影片是在2日由山西消防分享到網路上，張禕表示，當日工作結束後，半路上突然想到，開學第一天應該可以去接一下女兒放學，「圖個新鮮嘛，然後給小孩一個驚喜」，於是就自行跑到學校等孩子放學。

張禕提到，當時他躲在教學大樓的門後，等老師帶著孩子們出來的時候，就從後方拍了拍女兒，並試圖手牽手一起回家，沒想到孩子不太高興，不肯牽手，甚至直接轉身躲開，不願意讓他抱一下。

消防員爸爸接5歲女兒放學，牽手被甩開。（圖／翻攝自微博／晉中消防）

▲孩子不想和爸爸牽手。（圖／翻攝自微博／晉中消防）

「小姑娘嘛，就是鬧情緒。」張禕說，女兒之所以會有這樣的反應，可能是因為有段時間沒有見到爸爸，畢竟他在春節期間也因為工作無法回家，平時也不常去接女兒，「我還以為她會很高興，當下我的感受就是哭笑不得。」

後來張禕陪著女兒聊天，買糖葫蘆等小零食給孩子吃，這才總算化解尷尬的氣氛，與女兒快快樂樂地搭車返家。影片在網路上傳開後，網友們紛紛留言鼓勵張禕，希望他以後能多花點時間陪小孩，「消防員真的很辛苦」、「女兒也很可愛，雖然很生爸爸的氣，哈哈，但是爸爸的職業很偉大」。

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