福原愛遭酸公主病！住日本6年網友「理解來台想逃」：她很難快樂

▲福原愛。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

網搜小組／鄺郁庭報導

福原愛和江宏傑傳出婚變後，原因眾說紛紜，不過女方表現相當委屈，也似乎曾跟友人抱怨夫家言語暴力，但大部分網友都不買單，狂批福原愛根本是公主病。就有一位住在日本6年的網友在PTT的WomenTalk板上回文，認為福原在台灣很難過得快樂，「完全可以理解福原愛來台灣受不了、想逃離這件事情。」

這位網友文中表示，他看到有人批福原愛「不能騎機車拿衛生紙很公主」，不禁直呼「對方就真的是年賺3、4千萬台幣的人，不坐後座拿衛生紙很過分嗎？」也說他從日本回台灣隔離的時候，就用外送叫過衛生紙，小愛根本可以付個幾10塊解決，「有什麼要搭機車後座夾衛生紙的必要性嗎？」

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至於有人酸福原愛不想坐機車很公主病，原PO就表示，在日本如果不是特定鄉下，在首都圈幾乎沒什麼人在騎機車，「還是你要說日本人就是公主王子嬌貴？啊人家環境就這樣啊XDD！」而且他也覺得，以台灣交通而言，就算是搭朋友的機車，自己也覺得蠻可怕的，「福原愛熟日本交通，要來台灣這種交通狀況的地方，要坐機車也很害怕吧？」

▲江宏傑、福原愛婚變。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

這位網友認為，網友們的基準跟福原愛的基準本來就不同，「不符合台灣基準就要被酸嬌貴（啊別人就奧運國手年收3千萬你要怎樣），這種見不得人好，別人不跟你一樣窮，就要酸人的自卑風氣，讓她在台灣很難過得快樂吧？」

看到有網友酸「結婚當初就知道的」，原PO也忍不住為福原愛說話，「福原愛是結婚才搬來台灣，很多事情都不知道吧？」最後他直說，雖然他也認同福原愛沒處理好事情就不倫很不妥當，「但一個長期住國外的人，尤其到異地沒有朋友，家人都是夫家的人。完全可以理解福原愛來台灣受不了想逃離這件事情。」

原PO也在留言處分析福原愛的心理，「日女通常會去配合男方經濟能力喔！她們不會直接吵架的，吵的時候就是爆氣了（像現在這樣）」、「她以為她可以忍很久，結果發現不行了」、「這就是很有趣的地方了，台灣人覺得叫計程車就好了，日本人不見得這樣認為喔！你以為的理所當然別人不這樣覺得」、「我只能說以日女那種常見的溝通方式，來台灣應該滿委屈的，沒什麼誰對誰錯，就是成長環境價值觀不一樣而已。」