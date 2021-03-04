蕾絲小褲+黑絲被噴「嘉明」！美魔女一聞險昏倒　直接拎到警局

▲美魔女的蕾絲內褲曬在公共曬衣間，卻遭變態盯上。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名美魔女在租屋處晾曬貼身衣物時，發現蕾絲內褲、黑絲襪疑似沾染淫穢物，只可惜報案後因現場沒有監視器，DNA也比對不出嫌犯身分，只能成懸案；而林姓男子在2月中因涉及性侵案，在驗DNA時警方意外發現和美魔女的內衣褲上穢物相符，才意外釣出林男的黑歷史，警方上周通知林到案，訊後依毀損罪嫌將他函送法辦。

45歲的美魔女獨自租屋在外，2020年1月在租屋處的公共曬衣間意外發現自己的黑色蕾絲內褲疑沾染不明黏稠物，黏稠物雖有乾涸情形，但仍發出腥臭味，美魔女雖懷疑內褲遭人猥褻，將內褲拍照並告知房東。

10天後，美魔女又發現晾在曬衣間的黑色絲襪腳趾處沾染淫穢物，懷疑自己遭變態盯上，帶著內褲、絲襪前往派出所報案。但由於現場無監視器，加上嫌疑人無前科，DNA資料庫查無比對資料，本案只能暫成為無頭公案。

不過法網恢恢疏而不漏，今年初，35歲的林姓男子因犯下一起性侵案遭鑑識人員採檢DNA作比對，檢體送往刑事局後，竟意外比對出美魔女內褲、絲襪上的DNA，案情才露出曙光。

林男承認弄髒美魔女的內褲、絲襪，卻否認故意，他辯稱自己因喝醉酒和女友求歡被拒，走進曬衣間錯將美魔女的內褲、絲襪當成女友的，因此將內褲、絲襪拿下自慰後又掛回，他說，知道自己喝酒誤事，盼美魔女給機會和解，讓他彌補過錯。

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