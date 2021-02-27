忽冷忽熱凍未條！北台灣放晴2天再轉濕涼　中南部空品亮橘色提醒

▲接下來的連假兩天都會是放晴的好天氣。（圖／記者李宜秦攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（27）日受到東北季風影響，北部明顯轉涼，而中部及東半部的高溫也有下降。中央氣象局表示，28日開始東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，不過早晚仍涼，清晨北部及東北部低溫只有14、15度，其他地方約16到19度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫可以來到22、23度，中南部及臺東則在25到28度，西半部日夜溫差大，提醒民眾注意氣溫的變化。

天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚表示，這波東北季風預計影響到今天晚上，明天就會減弱，預計明天北部與東北部地區會逐漸放晴，同時氣溫也會逐漸回到「春暖舒適」的好天氣，下周一全台最高溫可望達到27度，想出遊的民眾可以好好把握連續假期最後兩天。

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▲今（27）日雨量多集中於北部及東半部地區。（圖／中央氣象局提供）

簡瑋靚接著說明新一波天氣變化會出現在下周二，也就是連假結束後的第一天，到時候會有新的一波東北風增強以及水氣接近，到時候在北部與東北部地區又會轉成濕涼的天氣型態，最高溫可能會降至21度。中部及南部地區天氣則相對穩定許多，高溫可以來到24度至26度左右。

中央氣象局也提醒，根據環保署空氣品質預報資訊，明（28）日環境風場為東北風，北部地區位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物可能累積；西半部地區於夜間易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。