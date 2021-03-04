超商點數也能換國道eTag儲值金！「1點換1元」兌換金額無上限

▲遠通電收與7-11合作。（圖／遠通電收）

記者李宜秦／台北報導

為慶祝uTagGO APP突破百萬會員，同時國道計程收費也正式邁入七周年，遠通電收聯手7-ELEVEN、遠東SOGO百貨通路，推出小額點數兌換國道eTag儲值金，1點就能兌換1元，且兌換金額無上限，共有20點兌20元，以及50點兌50元2方案可選。

遠通電收表示，為讓會員透過平時消費累積點數、兌點，並能擁有更多元的國道通行費支付方式，uTagGO APP會員除了可用HAPPY GO點數兌換國道eTag儲值金外，即日起上OPEN POINT APP也能同步兌換。

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另外uTagGO也攜手KKday、遠東香格里拉國際大飯店祭出優惠方案，只要加入uTagGO會員，除立即享有KKday專屬優惠碼95折優惠外，也有多項特選「uTagGO好玩」旅程供會員預訂。

▲▼今天起7-11 OPEN POINT點數也可以兌換國道eTag儲值金。（圖／遠通電收）

國際知名遠東香格里拉台北、台南國際大飯店，也各別推出不同限定專屬訂房專案，訂房成功入住後最高還可獲300點HAPPY GO點數，可直接兌換75元國道eTag儲值金。

遠通電收指出，只要在4月30日前下載uTagGO APP註冊會員後，並同時完成申辦「eTag智慧停車」，即可立即參加抽千元好禮活動，獎項除了有遠東百貨禮券外，還有遠東國際大飯店現金禮券等多項好禮。