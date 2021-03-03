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社會 社會焦點 保障人權

刑事局「指紋專家」驚爆持毒！　一出北檢就狂奔「跑給媒體追」

記者林彥臣／綜合報導

隸屬刑事局鑑識中心「指紋科」的黎姓警務正，3日中午被查獲於請假期間，北市松山分局員警查獲持有二級毒品安非他命，移送北檢偵辦，檢察官訊後請回並限制住居。 不過黎男一步出北檢，不僅一言不發不回應媒體的提問，而且當場拔腿狂奔，跑給媒體追。

台北市松山警分局東社派出所警員3日中午進行網路巡邏調出一名打算邀約開毒趴的持毒犯嫌，警方按兵不動派員到現場埋伏，等到男子現場拿出一包內藏安非他命的夾鏈袋後，松山警方立刻表明身分將他逮捕；結果警方收網這才發現對方居然是在刑事局鑑識中心指紋股擔任警務正、現職兩線三星的警官黎添來。

刑事局當天下午立即召開考績會火速懲處，依警察人員獎懲標準辦法，認為黎姓警官持毒違法情節重大，嚴重影響警譽，人評會決定記予以記二大過免職。

▲▼持毒的刑事局鑑識中心「指紋科」的黎姓警務正。（圖／記者劉昌松攝）

▲持毒的刑事局鑑識中心「指紋科」黎姓警務正。（圖／記者劉昌松攝）

根據警方透露、黎添來是中央警察大學60期鑑識學系畢業，因對指紋鑑識比對學有專精，2011到2013年間在警察大學擔任實務課程兼職講師，但他落網後三緘其口不願透露毒品來源，警訊後將依違反毒品危害防制條例將黎姓警官移送法辦。

據了解、黎員目前52歲，在刑事局負責指紋鑑定業務，刑事局調查後，初步排除他與毒品查辦、封存入庫工作無關應無監守自盜毒品證物問題。

但刑事局坦承黎員從警後長期上班紀律不佳， 103年底由刑事局鑑識科股長，調整刑事局局生物科，惟再考核不佳無法勝任，故於108年再調整指紋科非主管職務警務正、仍不愛惜羽毛，刑事局果斷汰除以正警風。

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