110全中運球類資格賽登場　雲林11家香客大樓3千床供選手免費住

▲為迎110全中運雲林斗南順安宮、虎尾天后宮等11家廟宇提供香客大樓約3000多個床位，讓選手免費住宿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

110全國中等學校運動會將於4月17日至22日在雲林縣舉行，總共約有1萬3000多名參賽選手，關於住宿方面內飯店、民宿顯較不足。對此，教育處指出，包括斗南順安宮、虎尾天后宮等11家廟宇提供香客大樓約3000多個床位，讓選手免費住宿。

雲林縣政府教育處長邱孝文指出，現辦理運動會型式各縣市選手的食衣住行都要自理，考量雲林幅員遼闊為補足飯店、民宿床住不足，並提供舒適、安全住宿環境，避免選手舟車勞頓，縣府結合11家寺廟免費提供香客大樓約3千多個床位給選手住宿。

縣府教育處列舉，提供香客大樓的寺廟有，斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮、 土庫順天宮、古坑大埔北極殿、天浩宮地母廟、馬鳴山鎮安宮、 崙背天衡宮、口湖下崙福安宮、台西五條港安西府、四湖參天宮。

教育處表示，全中運在3月9日就有羽球、桌球、網球及木球此4項球類資格賽率先登場，場館都已準備好，縣府也規劃相關路線、資訊引導，民眾可到全中運官網或APP查詢，歡迎大家全中運期間到雲林看比賽，也可以到處走走，認識雲林、體驗雲林人的熱情。



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