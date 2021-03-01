3歲兒生日蛋糕發酸！店員吃一口就吐掉　她反被店家告「妨害名譽」

記者蔡儀潔／綜合報導

有民眾日前到新北三峽一家評價不錯的蛋糕店，為3歲兒子買生日蛋糕，然而一吃卻發覺味道酸酸的，懷疑店家並非當天製作，隨後將此事PO上網，沒想到卻遭店家以妨害名譽報案。

▲該名媽媽買蛋糕給3歲兒子慶生，卻買到酸掉的蛋糕 。（圖／翻攝自東森新聞）

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據《東森新聞》報導，該名民眾在Google上看到三峽某家蛋糕店評價很不錯，於是在1月23日打去訂購，因為是幫3歲兒子慶生所以很在乎是否為當天製作，當時店家回應「是」。

然而該名媽媽1月24日取回蛋糕後，發現不太對勁，「切下去很黏很奇怪」、「吃下去發現蛋糕味道是酸的」，他們立刻聯絡店家，店員後來也坦承不是當天製作，1月23日就已做好了。

該名消費者表示，她到門店後請店員吃看看著塊蛋糕，結果對方吃一口就去後面吐掉，師傅也不敢吃，只挖了一口海綿蛋糕，「這是我三歲兒子的生日蛋糕，小孩滿心期待，卻吃了一個酸掉的蛋糕，我當下很擔心他明天會不會上吐下瀉。」

▲店家表示，內部做了很大的調整。（圖／翻攝自東森新聞）

事後，店家向消費者傳訊息致歉，還表示希望能當面道歉。該名媽媽回說不用了，但點名店家品質管控問題，還說發現他們2016年就賣過壞掉的蛋糕。店家也以長串文字回應，表示已經進行內部調查跟改善。

店家也在受訪時表示，「我們官方粉絲團跟社群都發文道歉也改善措施，事情發生幾天之內，我們內部做很大的調整。」

然而到了2月3日，該名消費者發現店家已將道歉文下架。對此店家表示，是因為應該在店裡公告，誠實面對消費者，並在6日又在臉書粉專上架。

但事情並沒有就此落幕，該名消費者2月24日竟收到警方通知，要求到案說明製作筆錄，這讓她氣得怒說，「一邊對我道歉，一邊卻對我提告？！我已經經歷酸掉蛋糕一次精神傷害，現在店家還要提告對我二次精神傷害⋯⋯？！」

對此店家表示，該名消費者在不同社群平台PO文，稱他們是黑心商店，「我們是為了自己聲譽，也希望可以跟消費者說明情況。」

目前，三峽分局北大派出所已進入偵查階段，由於兩方僵持不下，全案還待釐清。