玉女歌手「教能量移動」還債1億！學員控逃漏稅　她反擊結局出爐

▲周思潔當心靈老師傳授「能量移動」與學員為退費糾紛打官司。（資料照／記者黃子瑋攝，翻攝周思潔臉書）

記者劉昌松／台北報導

資深玉女藝人周思潔背債上億元，花了10多年還清後重新出發，搖身一變成為心靈老師，開班教授能量移動，1名劉姓女學員原本深信不疑，陸續繳了130萬元費用後，覺得和信仰不合，透過江姓女子要求退費不成，向媒體爆料質疑周涉嫌逃漏稅，周憤而控告2女涉嫌誹謗，台北地檢署調查認為被告是基於個人經驗發表評論等理由，26日處分不起訴。

現年60歲的周思潔(周麗娟)在17歲時，就以歌手身分出道，獲得「台視新人獎」比賽亞軍，旋即被日本唱片公司網羅栽培，也循鄧麗君、歐陽菲菲模式，在台、日兩地發片走紅，但1998年經歷東科大火，辦公室全被燒光，加上遭合夥人惡意倒帳，一度負債1億台幣，花了17年還完負債重新出發，並開班分享個人經歷。

▲周思潔2019年再發片，並舉行Legacy演唱會。（資料照／記者周宸亘攝）

而劉姓女子偶然在2013年參加了周思潔的心靈課程，希望能學習「能量移動」，解決自身債務，先用保單質借繳了30多萬學費，陸續又參加不少周思潔每2、3個月舉辦的國內外行程，期間她也介紹遇到人生低潮的女兒加入，但2017年間，劉女覺得周思潔的課程和她的宗教信仰有矛盾，想退費130多萬元。

劉女找消保會幫忙無效後，透過自稱曾任記者的將姓女子尋求退費機會，並接受媒體採訪，質疑周思潔開班授課逃漏稅，周思潔氣炸，怒告劉女和江女涉嫌妨害名譽誹謗、恐嚇等罪，周思潔指出舉辦課程、帶學員出國，都是在五星級飯店吃住，劉女等人向媒體爆料內容不實。

但檢察官調查認為，藝人開班授課的退費事宜，與公眾有關，劉女和江女是根據個人經驗加以評論，應無妨害名譽的犯意，因此處分不起訴2女，另外江女反控周思潔誣告的部分，也同時處分不起訴。

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