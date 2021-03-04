新莊男鬧區隨機「放冷箭」重拳猛搥少婦頭　她爆哭：為什麼打我

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子騎機車去買麵，離開時與一名男子擦身而過，他突然伸手猛力重鎚女子頭部，她當場嚇哭「為什麼打我！」，男子不理會隨即逃離現場，警員到場後男子已不知去向，警方目前已鎖定相關對象，積極聯繫到案說明，女子事後頭暈到醫院驗傷，並在臉書貼文要民眾小心。

▲警方調閱監視器鎖定涉案男子（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，32歲陳姓女子3日晚間9時許，下班騎機車到新莊區幸福路與福壽街口附近買麵，買完順向騎機車要離開，突然迎面走來一名男子，伸手猛力重鎚陳女頭部，她當場嚇哭「為什麼打我！」，男子完全不理會隨即離開現場。

▼陳女騎機車遭陌生男子重鎚頭部，事後頭暈到醫院驗傷。（圖／記者陳以昇翻攝）





陳女噙著淚水忍住驚嚇打電話報警，警方到場後，她情緒瞬間崩潰，嚎啕大哭描述整個過程，「我沒按喇叭，也不認識他，騎過去突然打我，如果沒戴安全帽一定昏迷倒地，現在出門都好害怕」。

警方獲報後，立即調閱監視器，目前已經鎖定這名隨機傷人的男子，將積極聯繫他到案說明，釐清路邊打人的真正原因。事後陳女也將過程貼到臉書不公開社團，要新莊的民眾小心這名男子，更希望警方能快點抓到人。

腦公！你不可以賴帳喔

▼陳女騎機車遭陌生男子重鎚頭部 。（圖／記者陳以昇翻攝）