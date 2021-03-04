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台南民眾有福了　台水申辦水費e化帳單抽千元禮券

▲台水六區處推出「帳單e化地球不暖化」抽獎活動，最大獎為全聯禮券2千元，活動至今年年底截止，敬請民眾把握機會趕緊申辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台水六區處推出「帳單e化地球不暖化」抽獎活動，最大獎為全聯禮券2千元，活動至今年年底截止，敬請民眾把握機會趕緊申辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水六區處推出「帳單e化地球不暖化」抽獎活動，凡台南地區今年度新申辦電子或簡訊帳單的自然人用戶，上網登錄即可參加抽獎，上下半年各抽獎1次，2梯次各有137個名額，最大獎為全聯禮券2千元，活動至今年年底截止，敬請民眾把握機會趕緊申辦。

▲台水六區處推出「帳單e化地球不暖化」抽獎活動，最大獎為全聯禮券2千元，活動至今年年底截止，敬請民眾把握機會趕緊申辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台水六區處表示，今年度「首次」申辦台水e化帳單之台南地區自然人用戶，確認完成啟用，且持續使用者，只要於活動期間登錄活動網址（https://forms.gle/wYJz4GSswt9pssxY6），就有機會獲得1百至2千元不等的全聯禮劵。另外，為鼓勵越早申辦e化帳單之用戶，除可及早享每期水費減3元之優惠外，倘上半年未能獲獎，抽獎資格可延至下半年，有二次抽奬機會。中獎名單將於2021年7月及2022年1月抽出，並公佈於台水六區處官網及臉書。

台水六區處表示，欲申辦台水e化帳單，除可洽台南各地服務所或營運所櫃台申辦外，亦可至台水官網線上申辦（https://reurl.cc/v5a6ve），或撥打台水免付費客服專線1910，將有專人服務申辦，歡迎民眾「e」起惜紙愛地球。

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