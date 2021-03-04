老婆愛吃！寵妻魔人一次買「10包巧克力」反被罵　網笑：偷學阿嬤

▲原PO非常疼愛另一半。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多男生寵愛另外一半，只要對方開口，舉凡能做到的事情都會盡全力完成，一名丈夫表示，只要老婆說喜歡吃什麼，他都會記下來，巧克力一次就買了十幾包，囤好幾個月的量，擔心老婆想吃的時候沒得吃；因為老婆喜歡吃蝦，餐餐都煮蝦，如此一番好意卻被老婆大罵，讓他感到很委屈。

男網友在臉書「爆怨公社」發文，老婆喜歡吃巧克力，看到家中的巧克力吃完了，便立刻補上，「每次都維持十包的量」，但老婆卻大罵，「害我現在看到都想吐」。之前老婆說喜歡吃蝦，想說讓老婆吃得開心，他便餐餐都煮蝦，還怕老婆會膩，用不一樣的方式料理，結果仍被罵「害我現在對蝦子就覺得很可怕」。

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▲原PO認為疼老婆是老公應該做的。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

他委屈表示，「疼老婆是老公該做的，所以老婆只要說喜歡吃什麼，我就會記住，常常買給她吃，我覺得我做得沒錯吧，可是我老婆就因為這樣跟我生氣」，為了讓老婆氣消，特地買了兩籃草莓，希望愛吃草莓的老婆看到後可以原諒他。

貼文一出後，很多人認為，喜歡不代表要天天吃，有時只是嘴饞而已，「老婆有沒有告訴你，她喜歡現金」、「你是整你老婆吧！一種吃到怕的概念」、「有一種餓，叫做老公怕你餓，我覺得這是一種另類的慢性自殺方式」、「你偷學阿嬤的對不對」、「這好像我婆婆，吃了一個就補5個」、「能不嫌多的應該只有錢了」。