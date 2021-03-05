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國中弟夾30元滷味！老闆嫌麻煩「1理由」拒賣：成本都不夠　網戰翻

▲▼滷味。（圖／ETtoday資料照）

▲滷味。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／邱茀濱報導

台中一名網友表示，日前他到經營超過20年的滷味攤買宵夜，正好看到有位國中弟弟站在攤位前許久，摸了摸口袋最後只夾了30元的食材，沒想到竟被老闆以「有低消」為由拒賣，讓他不禁感嘆「沒必要對一個孩子用這樣的語氣拒絕」。貼文一出，掀起網友正反論戰。

原PO在「爆怨公社」發文指出，他某天晚間9點多到一家經營超過20年的滷味攤買宵夜，等待過程中出現一名騎著腳踏車的國中生弟弟來買滷味，「當時沒有其他人在等待，所以那位弟弟在攤位前看了許久又看了價目表，摸摸了口袋，挑選了兩樣價格不高的食材交給老闆。」

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原PO指出，老闆看到弟弟只夾大約30元的食材，用不悅的口氣表示「弟弟你就只有兩樣嗎？這樣我沒辦法賣，我店有低消，不然你在（再）多湊幾樣！」弟弟連忙又問了「真的不行嗎？」但還是被老闆以有低消為由拒絕。

沒想到弟弟再次查看口袋裡的銅板後，就尷尬地向老闆說聲對不起，緩緩騎著腳踏車離開了。目睹這一切的原PO簡直傻眼，下秒竟還瞄到老闆嘴巴碎念著「幾十塊要讓我多麻煩」。

隨後老闆就抬頭向原PO吐苦水，「我出攤瓦斯要錢、攤位要租金，還需要人工時間親自操作，他買不到50成本都不夠，還會影響到後面客人時間，所以寧願不做！」語畢後，原PO僅默默點了頭，沒有多做回應，拿了餐點就走人。

▲▼滷味攤老闆以「有低消」回絕國中生的餐點。（圖／翻攝爆怨公社）

▲滷味攤老闆以「有低消」回絕國中生的餐點。（圖／翻攝爆怨公社）

但事後原PO卻認為，儘管老闆沒說錯，「但是你今天又不是只做他一個，況且當時除了我也沒有別的客人，幫他滷那兩樣也不可能沒賺錢，你的東西也沒比較便宜，不積少怎麼成多？」

原PO直言，對方只是一個小孩，可能身上的銅板只夠吃幾樣，老闆沒必要用那種語氣當場讓弟弟難堪，最後也強調「不管你的東西再怎麼好吃，我也不會再去買了...」

貼文曝光後，有的人認為，「這家滷味店如果觀念不改....可能會收很快喔」、「路邊攤哪門子低消」、「機車的老闆」、「看了好心疼弟弟，我自己家裡做吃的，滷味一樣在開火滾，為什麼不能賣」、「真不會做生意…也或許不缺客人」、「這會氣死」。

而另一派網友則表示，「他有他的成本考量還好吧，出來賣東西就是要賺錢也沒錯呀」、「只能說每個人看東西的角度不同，我家也是開小吃，老實說真的不太喜歡只買一點點東西的客人，成本無所謂，只是他就算只買一點還是得花時間做，只是差在我們沒有拒絕過客人就是了，畢竟客人是衣食父母」。

還有網友說，「先不講老闆原則問題，要是我在旁邊就會請弟弟吃」、「是我一定直接看弟弟要吃什麼，我付錢」、「一般不是都要很霸氣的跟弟弟説，盡量點，我來付嗎」、「我會請弟弟吃，吃別家的」、「我會多買幾樣加在小朋友的單裡」。

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