與公婆住「過得比婚前還爽」？他曝當地名人超疼3媳婦...下場全外遇

▲福原愛、江宏傑鬧婚變！（圖／翻攝江宏傑IG）

網搜小組／劉維榛報導

被桌球界神封模範夫妻的福原愛、江宏傑，鬧出婚變與偷吃消息，引發台日震驚！有律師分享手上案例，直指「離婚10件有9件都跟公婆住有關」，對此，有網友反過來求問，真的有人妻跟公婆同住，「日子過得比婚前還爽的嗎？」

本站報導《律師揭「福原愛婚姻」最大敗筆 9成離婚跟它有關：台男聽懂沒？》一名律師透露，通常公婆不會覺得自己有錯，都是覺得媳婦不順從，更無助的是，在豬隊友眼中，總是認為媽媽人很好，一定也會對自己的老婆好。

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對此，律師血淚警告，假若女方想要搬出去就是警訊了，如果男方還不行動，接下來就要面對離婚的難堪局面，「所以結婚千萬不要跟公婆同住，沒錢就用租的，跟公婆住很大機會悲劇收場」。

畢竟兩個家庭生長習慣迥異，與公婆相處可是一門大學問！一名網友好奇在臉書《爆廢公社二館》反問，有人妻與公婆同住，「日子過得比婚前還爽的嗎？」短短一小時湧入一票人妻驕傲簽到。

大家紛紛回應，「跟婆婆住一起，公公早逝，雖然每天很嘮叨，但真的對我好」、「公婆同住根本無敵打手，可以偷懶去洗頭，有人看著，有人幫忙寶寶洗澡吃飯陪玩，老人家有孫在也每天笑嘻嘻很nice，即使其實我們夫妻已經有買房，也不會離家超過10分鐘」、「跟公婆住，他們住一樓，我管好自身範圍，他們不太管我，其實另一半也很重要，好的另一半會讓你當公主，結婚14年了」。

▲公婆超疼媳婦，結果三個媳婦都外遇！（圖／翻攝爆廢公社二館）



不過留言串中，一名網友分享鄰居生3個兒子，然而3位媳婦都偷吃，「我家附近也有那種住一起公婆很疼愛媳婦的，結果媳婦還外遇！ 重點是公婆有三個兒子三個媳婦，三個媳婦都外遇偷吃...」

該名網友也補充解釋，鄰居在當地時常樂善好施，顯見有一定的財力，家裡有請幫傭，因此媳婦不需做家事，只要顧好孩子就好，「而且住透天一個家庭一層樓，基本上也都不干涉...」另有網友質疑笑虧，「 三個都一樣時，表示家裡有問題！」