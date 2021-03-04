江宏傑代言防疫海報遭換　指揮中心否認切割：未來合作「沒定見」

▲江宏傑去年6月擔任防疫新生活運動代言大使。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

福原愛、江宏傑4年婚姻觸礁，原本掛在疾管署B1大禮堂外的江宏傑代言防疫新生活宣傳海報，也在一夜間消失，改為疾管署自行設計的疾病擬人畫作。指揮中心發言人莊人祥表示，樂活防疫每一期都有不同大使，先前就已撤換。至於近日新聞是否會影響合作關係？他表示，「沒啥定見」。

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中央流行疫情指揮中心在去年6月擴大鬆綁生活防疫規範，為鼓勵民眾落實防疫新生活，當時特別邀請我國桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使並於出席指揮中心記者會，共同號召全民一起樂活防疫、健康生活。江宏傑在記者會上被問到社交解封想帶福原愛與小孩去哪裡玩？有計畫怎麼使用三倍券嗎？他只靦腆表示，「還沒想到這件事，會再與小愛做討論」。

不過，近日江宏傑與福原愛離婚傳言越傳越烈，疾管署大禮堂外的宣傳海報也悄悄「換人」，被外界解讀為切割。對此，莊人祥今（4）日在指揮中心記者會上回應，樂活防疫每一期都有不同主題與防疫大使，「所以那是先前就已經換掉了」。他也提到，江宏傑其實就是一個合作案，未來如果有必要再合作，指揮中心也沒有定見。

▲▼江宏傑代言疾管署海報已被撤換。（圖／記者陳煥丞攝）

▲江宏傑去年受邀擔任防疫新生活運動代言大使。（圖／指揮中心提供）