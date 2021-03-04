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律師揭「福原愛婚姻」最大敗筆　9成離婚跟它有關：台男聽懂沒？

▲▼福原愛爆不倫。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

▲「桌球CP」傳婚變。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

記者崔子柔／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，2人如今傳出婚變，幸福夫妻的形象在一夕之間崩塌，引起各界討論，就有律師對此認為，他們當初選擇和公婆住，就是婚姻關係的一大敗筆了。

根據日媒報導，江宏傑罵福原愛「妓女」等語成為引爆點，2人在1月協議離婚，福原愛也被拍到和男性友人約會過夜。一名律師網友昨（3）日就在PTT發文表示，「以前接的案件，離婚10件有9件都跟公婆住有關」。

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原PO針對福原愛夫妻的狀況指出，跟公婆住就是一大敗筆了，連老公的姐姐也在家，更崩潰，「一間30坪的房子擠那麼多人，誰不焦慮？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

原PO提到，這種案件通常公婆都不會覺得自己有錯，都覺得是媳婦不順從，他也分享過去接手的一個案件，是一對從大學交往到研究所年輕夫妻，2人還分別出國再念一個學位，學成歸國後結婚，不到3年就吵到天崩地裂。

原PO表示，女方在金融機構上班，平時到家都晚上8、9點，回到家婆婆竟要求她跪在地上擦浴室地板的縫隙，還不准夫妻鎖房門，隨時會闖進房間，碰上特殊節日要祭拜時，叫媳婦煮10道菜，「他們全家3個人就看女方一個人煮，飯後當然也是一個人收」。

▲福原愛和江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自福原愛臉書）

▲模範夫妻形象崩塌。（圖／翻攝自福原愛臉書）

原PO認為，2人關係大變的主因就是跟公婆一起住，大家都覺得自己的媽媽人很好，一定也會對自己的老婆好，「對你老婆來說，你老媽就是個機X人，而且是特XX超XX到毀天滅地的那種」。

原PO也聽一個老前輩說，這種案子等到女方說要搬出去就是警訊了，如果男方還不行動，接下來就要面對離婚的難堪局面，「所以結婚千萬不要跟公婆同住，沒錢就用租的，跟公婆住很大機會悲劇收場」。

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