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「藻礁是抉擇問題」　政院：不是環保對抗經濟

▲▼桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。（圖／記者林振民攝）

記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署將破50萬份，幾乎確定會成案。經濟部長王美花3日表示，若公投通過，導致第三液化天然氣接收站工程延宕，目前在中部、高雄的減煤努力將走回頭，恐增加500萬噸燃煤用量。對此，行政院表示，全力保護藻礁是政府一貫立場，政府是跟環保團體、年輕人站在一起，攜手共同解決問題。

政院發言人羅秉成表示，院長在院會最後裁示，國際知名的自由之家肯定台灣是世界上自由的國家，台灣的民主自由越來越成熟，民眾也越來越有自信，憲法保障人民選舉複決權利，這是直接民主的展現，法律制度也給予制度上的保障，對人有選舉罷免法、對事有公民投票法，「公投法施行後，有多件公投案，以後會變成台灣民主生活的日常」。

回到大潭藻礁的公投案，羅秉成說，政院的立場一直是全力保護藻礁，「這樣的立場跟理念，是跟環團、年輕人站在一起」；羅強調，我們不是互相為對手，可以攜手、握手，共同解決問題。

「精確講，這樣的問題不是人民在對抗政府，不是環保在對抗經濟，是環保跟環保之間的抉擇問題。」羅秉成認為，這樣的議題是對單一政策的公投，不是對政治的公投，不要有過多的政治語言。

羅秉成強調，政府部門包括經濟部在內，應該秉持公開透明、負責的態度對外說明，期望這議題大家能有更多的對話討論。

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