日版PTT罵完江宏傑「台男都有病」　他一看風向傻了：這個妓女！

▲桌球金童玉女5年婚姻觸礁！（圖／翻攝福原愛、江宏傑IG）



網搜小組／劉維榛報導

福原愛與天菜男同遊橫濱，以及精心安排「飯店1人1間」的八卦消息，引發台日網友關注！由於福原愛是人母身分，又擁有國民女兒的好形象，偷吃消息讓日本網友難以苟同，擁有日版PTT之稱的《5ch》論壇，引發網友湧入大罵，「給我和台灣謝罪後滾去中國！」

就在「桌球CP婚變」霧裡看花之際，台灣網友們也相當好奇日本論壇《5ch》對福原愛與小王出遊的評價，一名PTT網友熱心整理，發現風向是撻伐江宏傑，包括「嫉妒心太重的男人沒得救（嫉妬深い男は一生治らん）」、「引誘人的張嘴是怎樣的樣子？（誘うような口の開き方ってどんなのだ…？）」、「土人だろ 凄えヤバいヤツ（是土人唷，糟糕的傢伙）」、「台灣男都是有病的嗎（アジアはほんともう無理）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過另一名網友跳出來糾正，表示「跟我看到的好像不太一樣耶，雖然不知道你是從哪裡看到的，我這邊翻譯一下5ch評論平衡打擊一下...」因為多數評論反而是對福原愛的偷吃舉止感到羞恥，如下：

「孩子真的是先生的嗎外遇對象認識7年搞不好是他的」、「這個妓女」、「福原愛爛人，明明是X女還外遇，完全是垃X女，不知恥」、「給我和台灣謝罪後滾去中國」、「代價不知道有多少，比貝琪（外遇藝人）還糟糕」、「拋棄幼子的形象比矢口真理和貝琪還糟糕」。

該名網友直呼，「還有很多懶得翻了，基本上風向一致吧」，但他也補充解釋，當然5CH垃圾言論特別多看看就好，不用太在意，「不過有心人士想帶風向還是免了，以為這邊都沒人看得懂日文喔！」

▼日本鄉民罵爆福原愛！（圖／翻攝5ch）

