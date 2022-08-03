已婚醫偷吃護理師拍性愛片挨告　他反控沒性生活：我有生理需求　

▲一名醫師娘離婚後，提告指控前夫還沒離婚就出軌，前夫則辯稱婚姻不美滿，因他是正常人有生理需求，才有婚外情，但法官不採信，判他和小三需連帶賠償40萬元。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一醫師娘在離婚後，指控丈夫在婚內就偷吃護理師還拍性愛片，向2人提告求償100萬元，醫師則辯稱夫妻感情長期不睦，前妻又搬回娘家住，他和前妻長期沒有夫妻生活，認為「我是一般正常人，有生理需求，所以才有婚外情」，經台北地院審理，認為婚姻是否美滿和外遇行為無關，判醫師、護理師應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

判決書指出，醫師娘和丈夫結婚15年，前年1月離婚後提告指控前夫在婚內偷吃護理師，還提出他們的性愛影片、醫師的手機相簿翻拍照片做為證據，求償100萬元。

全案審理時，醫師辯稱，他與妻子長期感情不睦，他獨自負擔家庭經濟，妻子卻以無法負擔照顧小孩為由，無視公婆長輩的眼光帶小孩搬回娘家居住，2人離婚的原因，就是因為長期沒夫妻生活，夫妻行同陌路，他表示：「我是一般正常人，有生理需求，所以才有婚外情」，認為前妻也有過失。

護理師則稱，她當時以為醫師已和妻子分居並商討離婚，才和他交往，對介入他們關係感到很後悔也很愧疚，只是在和醫師交往期間，醫師多次對她言詞羞辱、暴力相向，且他手上握有2人相戀的性愛影片和私密照，讓她不敢分手，只能陷入愧疚和憂鬱中，還持續到精神科治療。

經台北地院審理，認為醫師婚內出軌屬實，至於夫妻倆之間要如何分配家庭照顧責任，或夫妻生活是否美滿，和發生婚外情無因果關係可言，判醫師、護理師應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。