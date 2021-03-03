女兒愛吃奶嘴！三太子「妹妹羞羞臉」　媽見神奇事：祂跟巧虎同級

▲有網友直呼，三太子是「孩子王」。圖非當事三太子，而是「新竹北門霛真壇」百年三太子。（圖／新竹北門霛真壇提供）



記者陳俊宏／綜合報導

「我只能說三太子真的是跟巧虎同等級的鎮孩兒神寶欸…」一名媽媽分享2歲半小女兒很愛吃奶嘴，直到某天三太子對小女兒說了一番話，沒想到因此讓女兒戒掉奶嘴，還在半年內增胖2.5公斤，讓她直呼「真的神奇了！」有網友也說，「家裡有供奉三太子，會幫忙看護小朋友。」

這名媽媽2日在「靈異公社」臉書社團說，小女兒從出生開始就滿難養，到2歲體重都只有8公斤內，反正就是很小顆，永遠都在寶寶手冊的後段班，且還很愛吃奶嘴，誇張到奶嘴離開3分鐘內就會開始找。

原PO表示，曾因奶嘴不見，「我們找了一整晚，到最後還安裝監視器，避免奶嘴不見，反正就是不管到哪都要奶嘴就對了啦！尤其睡覺沒有奶嘴完全無法入睡！」

原PO指出，她是佛道教，也會去廟裡拜拜，大概就是拜觀音菩薩和媽祖娘娘；去年重陽節因緣際會，他們遇上親戚家神三太子聖誕，平常雖常會去親戚家，可是他們是不拜三太子，那剛好遇上就舉香跟拜。

▼原PO女兒本來超愛吃奶嘴。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO回憶，結果三太子居然剛好起乩，他們覺得新鮮，她的媽媽就把難養的小女兒抓去給三太子看。她還原當下對話：

三太子：這孩子沒有生病，長大就會好養了。



原PO：喔！好的。



三太子：還有什麼問題嗎？



原PO：這孩子超愛吃奶嘴，怎樣都戒不掉。



三太子笑嘻嘻抱著原PO女兒：妹妹啊！嘴嘴不好吃，要收起來，羞羞臉！

「當下我們都沒有任何人覺得如何，晚上回到家神奇了」，原PO說，別在女兒身上的奶嘴不知道掉哪裡去，「我想說完蛋了，按照我的經驗一定要哭天搶地，鬧一整晚了，沒想到神奇的事發生了。」

原PO對女兒說，「妹妹沒有奶嘴，自己睡睡好嗎？」她講完見狀驚呼，「我的老天鵝，我女兒點點頭，左右翻身不到5分鐘自己睡了。天啊！我女兒戒奶嘴了，我的天。」

▼原PO表示，女兒到現在再也沒吃過奶嘴，且晚上都可自己入睡。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO表示，後來過了幾天，老公不信，硬是拿一顆奶嘴出來要給女兒；沒想到女兒竟然說，「長大了！羞羞臉，不要吃！」她指出，女兒到現在再也沒吃過奶嘴，且晚上都可自己入睡，「我只能說三太子真的是跟巧虎同等級的鎮孩兒神寶欸！」

原PO讚嘆說，從那天起，女兒就在近日突破11公斤，半年內增加2.5公斤，真的神奇，「這個三太子啊！真的是因緣際會被我碰上的啦！沒有跟我收取任何銀兩，也沒有在辦事什麼的？平常很少降駕，如果有需要可以去大廟找找太子爺，可能真的有用啦！」

對此，許多網友留言，「三太子是孩子王不知道嗎，所以這孩子很有三太子的緣」、「看到我也想要帶女兒去找三太子戒奶嘴」、「好可愛喔～太子說的話果然最有效」、「家裡有供奉三太子，會幫忙看護小朋友。」



▼有網友直呼，三太子是「孩子王」。圖非當事三太子，而是「新竹北極佑聖宮」三太子。（圖／新竹北極佑聖宮提供）

