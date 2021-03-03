　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

女兒愛吃奶嘴！三太子「妹妹羞羞臉」　媽見神奇事：祂跟巧虎同級

▲▼新竹北門霛真壇百年三太子。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有網友直呼，三太子是「孩子王」。圖非當事三太子，而是「新竹北門霛真壇」百年三太子。（圖／新竹北門霛真壇提供）

記者陳俊宏／綜合報導

「我只能說三太子真的是跟巧虎同等級的鎮孩兒神寶欸…」一名媽媽分享2歲半小女兒很愛吃奶嘴，直到某天三太子對小女兒說了一番話，沒想到因此讓女兒戒掉奶嘴，還在半年內增胖2.5公斤，讓她直呼「真的神奇了！」有網友也說，「家裡有供奉三太子，會幫忙看護小朋友。」

這名媽媽2日在「靈異公社」臉書社團說，小女兒從出生開始就滿難養，到2歲體重都只有8公斤內，反正就是很小顆，永遠都在寶寶手冊的後段班，且還很愛吃奶嘴，誇張到奶嘴離開3分鐘內就會開始找。

原PO表示，曾因奶嘴不見，「我們找了一整晚，到最後還安裝監視器，避免奶嘴不見，反正就是不管到哪都要奶嘴就對了啦！尤其睡覺沒有奶嘴完全無法入睡！」

原PO指出，她是佛道教，也會去廟裡拜拜，大概就是拜觀音菩薩和媽祖娘娘；去年重陽節因緣際會，他們遇上親戚家神三太子聖誕，平常雖常會去親戚家，可是他們是不拜三太子，那剛好遇上就舉香跟拜。

▼原PO女兒本來超愛吃奶嘴。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼ 奶嘴,嬰兒,寶寶 。（圖／取自pixabay）

原PO回憶，結果三太子居然剛好起乩，他們覺得新鮮，她的媽媽就把難養的小女兒抓去給三太子看。她還原當下對話：

三太子：這孩子沒有生病，長大就會好養了。

原PO：喔！好的。

三太子：還有什麼問題嗎？

原PO：這孩子超愛吃奶嘴，怎樣都戒不掉。

三太子笑嘻嘻抱著原PO女兒：妹妹啊！嘴嘴不好吃，要收起來，羞羞臉！

「當下我們都沒有任何人覺得如何，晚上回到家神奇了」，原PO說，別在女兒身上的奶嘴不知道掉哪裡去，「我想說完蛋了，按照我的經驗一定要哭天搶地，鬧一整晚了，沒想到神奇的事發生了。」

原PO對女兒說，「妹妹沒有奶嘴，自己睡睡好嗎？」她講完見狀驚呼，「我的老天鵝，我女兒點點頭，左右翻身不到5分鐘自己睡了。天啊！我女兒戒奶嘴了，我的天。」

▼原PO表示，女兒到現在再也沒吃過奶嘴，且晚上都可自己入睡。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼兒童,睡覺,睡眠,親子,孩子,寶寶,嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

原PO表示，後來過了幾天，老公不信，硬是拿一顆奶嘴出來要給女兒；沒想到女兒竟然說，「長大了！羞羞臉，不要吃！」她指出，女兒到現在再也沒吃過奶嘴，且晚上都可自己入睡，「我只能說三太子真的是跟巧虎同等級的鎮孩兒神寶欸！」

原PO讚嘆說，從那天起，女兒就在近日突破11公斤，半年內增加2.5公斤，真的神奇，「這個三太子啊！真的是因緣際會被我碰上的啦！沒有跟我收取任何銀兩，也沒有在辦事什麼的？平常很少降駕，如果有需要可以去大廟找找太子爺，可能真的有用啦！」

對此，許多網友留言，「三太子是孩子王不知道嗎，所以這孩子很有三太子的緣」、「看到我也想要帶女兒去找三太子戒奶嘴」、「好可愛喔～太子說的話果然最有效」、「家裡有供奉三太子，會幫忙看護小朋友。」

▼有網友直呼，三太子是「孩子王」。圖非當事三太子，而是「新竹北極佑聖宮」三太子。（圖／新竹北極佑聖宮提供）

▲▼新竹北極佑聖宮三太子。（圖／新竹北極佑聖宮提供）

ET快訊
老公出境一飛消失！妻守18年活寡　僅在一起3個月
台大正妹昏迷　江宏傑、福原愛聯聲救她
孟慶而薄紗錄影　主持人1動作「讓她當場露點」
全台最長姓名再換人　他改名「25字」再破紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

女兒愛吃奶嘴！三太子「妹妹羞羞臉」　媽見神奇事：祂跟巧虎同級

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

終於加入那英組！張柏芝興奮親她　被那姐模仿「沙啞唱腔」笑翻ＸＤ

換特大冰拿鐵超商店長給「大杯」　稱量一樣、差在冰塊...女客傻眼

女兒愛吃奶嘴！三太子「妹妹羞羞臉」　媽見神奇事：祂跟巧虎同級

小英邀「全民吃爆鳳梨」　陸總台：奇葩行為舉世無雙

開上五楊高架「一直飄飄飄」他驚驚！過來人秒懂：乾脆走平面

夫妻森林探險發現頭骨！　他興奮在鏡頭前把玩...警：是真的人骨

邊境管制影響稅務申報　財政部宣佈5月報稅從寬！　

大學個人申請備審審查原則大公開　掌握「三重二不」5原則

首批牛津AZ疫苗抵台　侯友宜：新北第一波施打一線醫護優先

3／3世界動物日！新北動保處「救援解密」　設暖暖告示牌＋監視器

中國禁鳳梨》李沃牆／先封台豬後旺來　兩岸經貿戰恐「旺」起來　政府應慎防

Podcaster也能申請！文創青創貸款再增6金融機構力挺　獲貸率達8成

【廣編】連續15年！　花王入選「世界最具道德企業」名錄

親子熱門新聞

女兒愛吃奶嘴！三太子起乩　媽見神奇事：祂跟巧虎同級

想拿掉避孕器…醫生「找不到線頭」

女兒羞恥喊毛毛飛走！嫩媽公廁崩潰

4M寶寶愛握拳　媽咪一定要注意

手機照片不見？用這招即刻救援！

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

媽咪都是超人　一打二讓人好崩潰

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

未滿4月嬰禁出門？她揭背後原因破迷信

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

被酸拍片賣小孩　YouTuber：記錄

更多熱門

相關新聞

美女迷信有死劫　遭高中同學「衝撞下體」血染床單！

美女迷信有死劫　遭高中同學「衝撞下體」血染床單！

趁人情緒低落伸出狼爪！新北市一名外型姣好的妙齡女子去算命，卻得到「妳在26歲會有死劫」的說法，簡直快嚇壞了，高中同學得知此事，竟動起歪腦筋，佯稱自己是「三太子乩身」，再胡扯說女子遭嬰靈纏身需要「作法擋災」，因此把她騙上床「頂撞洩慾」直到血染床單！

跪接七爺八爺信封！他聽鐵鍊聲　過來人：帶走姨婆了

跪接七爺八爺信封！他聽鐵鍊聲　過來人：帶走姨婆了

大夜最恐怖！10號床阿姨病逝　菜鳥護理師嚇破膽離職

大夜最恐怖！10號床阿姨病逝　菜鳥護理師嚇破膽離職

弟病逝5年！他看蚊子「秒喊2字」　背後藏洋蔥

弟病逝5年！他看蚊子「秒喊2字」　背後藏洋蔥

4友東部野營嚇壞！村民一段話毛炸

4友東部野營嚇壞！村民一段話毛炸

關鍵字：

三太子新竹北門霛真壇靈異公社

讀者迴響

熱門新聞

影片曝！學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

「圍棋女神」14秒床片曝光！

巧克力新制　大波露要改名了

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面