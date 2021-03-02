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跪接七爺八爺信封！他聽3個月鐵鍊聲　過來人：帶走姨婆了

▲鐵鍊（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友分享半夜聽到鐵鍊聲，結果隔天隔壁就有喪家了。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享晚上睡覺看到七爺、八爺，要他跪接一張信封，之後2、3個月時不時聽到鈴鐺聲，且住家附近就會有人辦喪事。有人則分享相同的親身經歷，「回想起來真的會不寒而慄！」

當事人今天（2日）在「靈異公社」臉書社團說，事情發生在2010年的冬夜，睡覺時忽然一陣尿意，想起來上廁所，「冬天的廁所感覺就是距離棉被有十萬八千里.....想說忍不住再去吧！」

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「過了沒多久，聽到有人在床邊叫我起來的聲音」，原PO回憶，以為是家裡的人，於是睜開眼想說是誰，頭一轉向床沿，「我看到兩個人，就像是陣頭八家將裡的七爺八爺。」

原PO描述，七爺揹傘、手拿羽扇，羽扇裡還有一封桃紅色信封，像喜事的請帖；八爺一手鐵錬、一手羽扇，羽扇的那隻手與七爺手一起扶持著那張信封，「旁邊忽然有位老人聲音說信封是給我的，要我『跪接』。」

新竹都城隍廟「大爺」謝將軍、七爺。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼原PO描述看到「七爺」謝將軍、「八爺」范將軍。圖為新竹都城隍廟的謝范將軍。（圖／記者陳俊宏攝）

新竹都城隍廟「二爺」范將軍、八爺。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO當時心想，「冬夜很冷....被窩很暖啊～～～算了，接了就順便去上廁所吧！於是我就起床到床邊單膝跪下，接下那個大大的信封，奇怪的是，接到手上，信封就消失了。衪們也淡化不見了。」

原PO表示，他在納悶中想著，既然起來就上廁所吧，「正當我打算要走去廁所時，我發現我竟然躺在床上，棉被是掀起來的，冬夜很冷啊～～只好趕快去釋放膀胱的壓力。」他說，從那天以後的2、3個月，時不時聽到鈴鐺聲或鐵鍊聲，「然後～附近就會在一星期內有人辦喪事。」

對此，許多網友好奇，信封裝了什麼？原PO回自己也不知道。有人則分享相同親身經歷，「半夜聽到鐵鏈聲本來也不以為意，但是出於好奇想說尋仇打架的，跑去陽台探頭看了看，沒有東西，結果隔天隔壁就有喪家了。」

該網友說，真的很玄，也和朋友分享過此事，「當我和他說完，他跟我說他也遇到跟我一模一樣的事，真的雞皮疙瘩，況且還住同個村庄裡，回想起來真的會不寒而慄！」

另一人也表示，「小時候我也聽到鐵鍊聲，還一直跟阿嬤說，我們家沒有鐵鍊吧，怎麼這麼吵？阿嬤很淡定地說，小孩子別亂說話，快睡覺明天就知道了。隔天被親戚的吵雜聲吵醒，原來昨晚的鐵鏈聲是來把姨婆帶走的...」

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