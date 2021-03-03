國道3號後龍段火燒車！4女倉皇逃生　轎車10分鐘成廢鐵

▲國道3號南下141K驚傳火燒車，火勢一發不可收拾，車內4名女生倉皇逃出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號南下141K處，3日下午12時許驚傳火燒車意外；4名從北部準備到南投竹山紫南宮拜拜還願和遊玩的女姓，開車行經此處時，引擎突然冒出陣陣白煙，37歲的張姓女駕駛見狀趕緊開往路肩，4人趕緊逃出車外，整輛車隨即起火燃燒，消防局獲報後立即前往灌救並將火勢撲滅，但整車已燒成廢鐵，所幸沒有造成人員傷亡。

苗栗縣消防局表示，3日中午12時21分接獲通報，稱在國3南下後龍段有火燒車事件，立即派遣2車6人前往灌救；抵達時黑色小客車車頭引擎已經起火燃燒，張姓女駕駛及同行3女連忙衝下車，幾分鐘時間火勢就將整輛車吞噬，消防人員花了不到10分鐘就將火勢撲滅，但整輛車已燒成剩下骨架。

▲▼張姓女駕駛逃下車後，只能默默看著愛車被大火吞噬著，不到幾分鐘時間，整輛車就被燒成廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，這4名女姓從北部出發，準備前往南投紫南宮還願並順路遊玩，怎料車才開到苗栗段就發生火燒車意外，還好發現的早，4人趕緊衝下車快跑離開，所幸這場意外沒有造成人員的傷亡，至於詳細起火原因，還待火調人員鑑識中。

Her今天推出「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，50ml原價3950元，特價1990元

►苗栗大安溪河床便道砂石車翻覆 駕駛雙腳遭夾一度受困