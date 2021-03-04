福原愛傳被婆家霸凌　元宵湯圓照洩玄機！一個舉動被質疑

▲福原愛、江宏傑4年婚姻傳婚變。（圖／翻攝自IG／江宏傑）



記者崔子柔／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，2人近日被爆出婚變，也有許多傳聞指福原愛在江家受到言語暴力，實在難忍才提出離婚。不過網友卻質疑，如果江家如傳言中這麼可怕，為何福原愛會把在日本的母親接到台灣居住？

根據日本媒體爆料，福原愛婚後與江宏傑一家同住，江姐江恆亘的個性相當強勢，還常擅自公開福原愛的私下生活，讓她相當煩惱，更受一家人言語暴力，引爆點則是因為被江宏傑罵「妓女」等語。

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▲江宏傑一週前才PO出照片，江爸媽與福原愛媽媽（最右）一起吃湯圓。（圖／翻攝自臉書／江宏傑）



不過有網友今（4）日在PTT發文表示，如果江家的行為真如同媒體所述，那「正常人會把自己母親接到這可怕的夫家嗎？」還有網友貼出上月26日的照片，江宏傑父母和福原愛媽媽一起在沙發上吃湯圓，看似相處融洽。

不少人就開始質疑，紛紛留言表示「是真的很不合理啦，應該是夫家其實還不錯」、「親家不好還把媽媽和小孩放在那邊？」、「我就奇怪她媽怎麼在台灣，原來是行動不便要夫家顧，hello?」，但也有人認為，「媽跟江家處得很好，跟小愛想離婚是兩件事啊」、「老人家當然處得不錯，有問題的是年輕人」。