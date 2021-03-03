失業夫妻「刀刃朝下搶銀樓」　艱苦人被債逼瘋獲減刑

▲洪男與妻子彭女穿著黑衣黑褲戴上口罩，到事先場勘查好的商店行搶。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一對失業夫妻債台高築，竟動起歪腦筋搶劫在工業區販賣珠寶金飾的商店，顧店的女店員手報嬰孩無力反抗，只能眼睜睜看著這對鴛鴦大盜搶走價值20多萬元的金飾閃人。警方循線追查，將鴛鴦大盜逮捕歸案，新竹地院依強盜罪判這對夫妻各3年6月徒刑。

判決指出，犯案的32歲洪姓司機、28歲徐姓服飾店員是夫妻，2019年底因雙雙遭公司解雇經濟困難，兩人被卡債、房租等債務逼到走投無路，在2020年5月間經過湖口工業區某處金飾店前，看見櫥窗內的珠寶及金飾竟心生歹念，打起搶劫金飾的念頭。

▲法官審酌，兩人因生活陷困難一時犯錯，犯後誠心悔改也與店家和解，犯案時「刀刃朝下」並無傷人之意，予以減刑。（圖／記者陳凱力翻攝）



兩人先在犯案前赴周遭勘查環境，當天再帶著柴刀及水果刀，穿著黑色外套及口罩，步行到商店外觀察。確認店內僅有一名抱著嬰兒的女店員，立刻走進店裡，由徐女按下鐵門、洪男亮刀指著女店員脖子，要求交出財物，成功劫走價值20多萬元的珠寶、金飾及手機後快速離開，得手後還到一處農田換下事先準備好的衣服才變裝離去。

警方循線找到兩人時，兩人坦承犯下搶案，但表示已將珠寶、金飾典當所得的錢全部花光。

法官認為，洪男持刀指向抱有嬰兒的女店員脖子，對女店員及嬰兒均造成生命安全威脅，認定倆夫妻是犯攜帶兇器強盜罪，且為共同正犯，但考量這對夫妻因雙雙失業，無力支付房租、車貸、卡費等債務，又無親友後援才犯下搶案，犯後夫妻倆也深表後悔，始終坦承犯行。

再者，法官調閱監視器還發現，洪男雖持刀指向女店員脖子，但刀刃朝下、無意傷人，而兩人素行良好，並無犯罪前科，只因債務沉重才一時犯錯，兩人也當庭與店家和解並賠償店家26萬餘元，顯見有悔悟之心，認定2人犯行屬情輕法重，若依最低法定刑度7年判刑仍嫌太重，因此依刑法59條予以酌減，最後判2夫妻各3年6月。

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