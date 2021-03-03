日本「首都圈」緊急事態是否再延2週？　菅義偉：最晚4日決定

▲儘管10個地區內以有6個地區提早解禁，但首都圈的緊急事態恐將再延2週。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本日前提早解除6個地區的緊急事態，僅剩下首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）維持原狀，然而隨著解禁期限的3月7日即將到來，疫情卻仍未完全獲得掌控，當局有意針對這4個地區將緊急事態再度延長2週。據悉，最晚4日就會做出最後決定。

根據《富士新聞網》獨家報導，日本政府有意針對目前仍處於緊急事態的首都圈4地區，延長解禁日期，屆時將會從原先的3月7日再往後推2週，目前內部也已開始進行相關討論。據悉，專家與4東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣地方政府都一致向中央建議，應重新慎重考慮是否如期於7日解除緊急事態。因此，首相菅義偉也開始考慮繼續延長緊急事態的可能性。

根據政府消息人士透露，相關內閣與幕僚人員2日在首相官邸進行協議時也統一意見，決定根據3日與4日的疫情發展與新增案例數，決定是否延長緊急事態。

為了避免延長緊急事態再度衝擊到國內經濟，各方也統一共識認為，時間應該短於1個月，因此才會決定以2週為單位。

菅義偉將會在4日以前確定緊急事態的相關對應政策，並在5日召開記者會，正式向全國人民說明詳情。

聽Podcast掌握國際局勢

►雅詩蘭黛「新版小棕瓶」激殺5折超划算