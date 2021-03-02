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連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！爸爸想破頭：剩下4題求解

▲▼連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！爸爸想破頭：剩下4題求解。（圖／爆系知識家）

▲年輕爸爸求救，學校老師給孩子的連假作業，包含10道燈謎，但其中4題他解不出來...（圖／爆系知識家）

網搜小組／柯沛辰報導

又有家長被孩子作業考倒！咦，我為什麼要說「又」呢？一名年輕爸爸在臉書發文求救，稱最近二二八連假，又適逢元宵節，所以學校老師給國小兒子出了連假作業，內容是10道燈謎，但他被其中4題難倒，希望廣大網友能幫幫忙。

苦主在臉書社團「爆系知識家」貼出照片，從中可見10道圖文並茂的燈謎，答案都是4字成語，他雖努力解出了6題，但剩下的謎題卻如何也想不出答案，「請問2、6、7、10是什麼成語？謝謝各位」。

許多網友看完紛紛留言，「跪求答案，一個都想不到」、「樓主居然還猜得出6題，我一題都猜不出來」、「第4題是三天四夜嗎XD訂飯店」、「我猜第2題是要你命3000」、「第7題：冷風吹進我的洞」、「第2題應該是孟母3000（笑）」、「第2題：123給我3000元」、「第6題是黃粱一夢，拜託老師可以印彩色的嗎？」

很快的，有不少人熱心協助解題，「2.一字千金、6.黃粱一夢、7.滿城風雨、10.同流合汙」、「1.因小失大、2.一字千金、3.背水一戰、4.朝三暮四、5.魚目混珠（有眼無珠）、6.黃粱一夢、7.滿城風雨、8.一文不值、9.傾國傾城、10.同流合汙」

不過，也有網友認為，「我不鼓勵幫小孩找答案，不會就是不會，人生不會這樣就毀滅」掀起熱議。

▼熱心網友解出其中4題。（圖／爆系知識家）

▲▼連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！爸爸想破頭：剩下4題求解。（圖／爆系知識家）

▼有網友試圖解出這份作業。（圖／爆系知識家）

▲▼連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！爸爸想破頭：剩下4題求解。（圖／爆系知識家）

▼有網友發現，其中幾道題目與知名火鍋店的元宵小遊戲相同。（圖／爆系知識家）

▲▼連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！爸爸想破頭：剩下4題求解。（圖／爆系知識家）

▲▼連假作業「燈謎10題」逼瘋家長！爸爸想破頭：剩下4題求解。（圖／爆系知識家）

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