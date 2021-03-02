第1次沒成…小王「拉肚子還是想」狂撩：抗拒不了！她突破心防做了

▲人妻外遇，老公抓包崩潰提告，獲賠25萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名人夫抓包妻子小君（化名）外遇，與小王阿奕（化名）二度上摩鐵開房間，更互傳親密對話，內容包括，「肚子不舒服還充滿性慾」、「妳太令人渴望了」等，他當場崩潰，憤而對阿奕提告求償，最終獲賠25萬元。全案可上訴。

人夫主張，他與小君結婚將近20年，家庭生活原本相處和睦，互敬互愛，但從2019年8月底開始，小君就一反常態，開始行蹤不定，對家人態度異常冷漠，且頻繁使用手機與議名男子聯繫，他起初礙於情勢未明，不能向小君攤牌，只能暗中觀察。直到同年9月20日，他發現小君跟阿奕的曖昧對話，當場晴天霹靂，質問之下，小君也坦承外遇，讓他相當崩潰，憤而對阿奕提告。

對此，阿奕表示，他認識小君之後就非常欣賞她，因此才有那些討好的對話，而小君雖然曾經提到自己已婚，但他認為還是可以當朋友。他並未與小君上摩鐵，只有在車上按摩，也沒有發生關係，至於小君的說法，他則說是小君要騙他錢等。

法院事後調查發現，2人透過外拍認識後，開始用通訊軟體聯繫，相互傳送曖昧訊息，而阿奕透過對話也能知道小君已婚，但仍不斷追求，2人甚至還直接上摩鐵。對此，小君也出面證稱，「第一次因為我心裡面還有障礙，所以只有愛撫，但第二次他的生殖器就有進入我的陰道，他有射精，有使用保險套」。

法官另外勘驗2人對話發現，2人第一次見面後阿奕就傳訊給小君，表示自己拉肚子，而小君則回，「肚子不舒服還充滿性慾是怎麼了」、「半推半就」、「昨天說只有按摩而已，結果…」等語，接著在2人發生關係後，小君又傳訊，「昨天才剛吃掉我」。

此外，法官還看到許多阿奕表示愛意的對話，內容包括，「我覺得真的我有點抗拒不了」、「我就是很強烈的想要多認識你」、「今天你透膚絲襪我看了完全不想離開視線」、「看你被引導我居然瘋狂心跳加速」、「我就是像發情的人吧」、「妳太令人渴望了」等，法官因此認定他嚴重破壞小君婚姻，侵害人夫配偶權，最終判他須賠償人夫25萬元。全案可上訴。

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