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懷疑同居女友劈腿！台南男「拔釘器狠敲頭」　她顱骨骨折驚喊：救命

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台南廖姓男子懷疑同居女友劈腿，竟拿拔釘器猛敲對方頭，法官判刑5年10個月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南廖姓男子懷疑同居的林姓女友出軌，竟在爭吵後持拔釘器猛敲對方頭，林女當場痛得以手阻擋，並對他噴辣椒水後逃跑呼救，但卻不慎跌倒在地，沒想到他竟追上持續猛打，直到路人上前制止並報警，他才就此罷手。林女事後被診斷出顱骨、手部骨折險些喪命，幾經搶救才撿回一命。法院審理後，依殺人未遂罪嫌判廖男5年10個月徒刑。

判決書指出，廖男因懷疑林女與他人有染而心生不滿，並於2020年9月29日晚間為此大吵一架，但沒想到廖男竟出手毆打林女，甚至還拿拔釘器猛敲林女頭部。林女當下痛得不斷掙扎、用手阻擋，並噴辣椒水後譖隙逃出呼救，但在逃跑過程中不慎摔到在地，廖男見狀竟追上去持續猛打，直到路人聞聲上前呼救，廖男才停手逃逸，而林女送醫後被診斷出顱內出血、顱骨骨折、右上肢橈骨及左上肢尺骨骨折等，經搶救後才倖免於難。

廖男逃了2天後自行到案，但辯稱，自己跟林女感情很好，沒有要殺害對方的意思，是因林女朝他噴辣椒水，出於自衛才拿木棍反擊，但對方卻踢他下體，導致他還要就醫，而當他去洗臉時，林女又跑出去，他因擔心名聲被破壞，才隨手拿拔釘器嚇阻，但不是要打林女，「後來她跑在前面，我只是要打她屁股，不知道為什麼打到頭」。

不過，林女駁斥廖男說法，表示當時廖男動手時她以手阻擋，沒想到廖男因此更加生氣，還質問她，「怎麼還敢用手擋」，接著就拿出拔釘器打她頭，且打了很多下，她滿臉都是血，之後她趁隙逃出呼喊「救命」，結果在大門口跌倒在地上，廖男又追上來繼續打，直到附近有人聽到呼救聲過來查看，對方看到有人靠近，就跑上樓。

對此，廖男友人出面證稱，事發當天廖男打電話給他，請他到住處查看林女狀況，還表示自己跟林女吵架，原因是因為看了林女手機，發現對方疑似跟別的男人私通，他氣不過動手打林女巴掌，沒想到竟被噴辣椒水，之後才拿棍棒追打。

法院審理後認為，2人交往長達30多年，且廖男年歲頗大，應有相當的社會歷練，但卻在紛爭之後，拿拔釘器毆打林女頭部，幸運的是並未造成林女死亡，但事後卻否認犯行，也未能獲得林女原諒，法官最後依殺人未遂罪嫌判他5年10個月徒刑。全案可上訴。

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