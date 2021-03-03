國籍航空「放寬檢疫5+9」　交通部已送管理規範「待指揮中心核定」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

今年1月1日起，中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員居家檢疫時間拉長為7天加7天自主健康管理，3/1起國門半開，指揮中心也研擬國籍航空機組員檢疫時間縮短。副指揮官陳宗彥表示，考慮時間縮短到5+9天，交通部也已經把管理規範送到指揮中心，等待核定。

指揮中心在今年元旦開始，規定國籍航空機組員居家檢疫為7+7，且連大眾運輸都不能搭乘，但由於3/1起「半開國門」，恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業，陳時中之前也表示，當初有要求航空公司訂定管理辦法，初步預計會把檢疫時間縮短。

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另外，陳時中也提到，規定這段時間總共有9例違規，其中2例還在調查中，有些個案是航空公司自己通報，也就是航空公司有在落實管理，如果航空公司有盡責，發生案例又是零星個案，考慮會把時間縮短到5+9天觀察看看，目前指揮中心已經收到交通部的管理規範，核定完後就會修改機組員管理機制。

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