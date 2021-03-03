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陸兩會「政協」明開幕　委員提案：全面取消小學生家庭作業

▲▼學生,孩童,國中生,寫作業,小學生。（圖／視覺中國）

▲大陸有全國政協委員提案，取消小學生家庭作業，推遲下課時間與家長上下班一致。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

隨大陸全國政協記者會將於今（3日）下午召開，北京正式進入「兩會期間」，肩負提案、議政功能的大陸各地全國政協委員近日紛紛發表提案，其中大陸全國政協委員、廣東省政協副主席馬光瑜就提案，要「全面取消小學生家庭作業，推遲小學放學時間」引發關注，也有網友提起台灣延後學校開學時間的討論作為對比。

根據已公開議程，大陸全國政協大會將於4日開幕、人大會議5日開幕，政協會議將討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案，並由全國政協主席汪洋發表年度工作報告。

▲▼2020政協閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲圖為2020大陸全國政協會議閉幕。（圖／記者任以芳攝）

另一方面，大陸全國政協委員分成各政黨、文藝、工商、社會科學、經濟、農業、少數民族、教育等34種界別，肩負提案、議政功能等功能，每年也會在兩會會期間進行討論，並對政府政策進行提案、建議，交由有關部門處理或有立法權的人大會議審議。

據《每日經濟新聞》報導，大陸全國政協委員馬光瑜特別關注小學生作業繁重的問題，他在提案中建議，全面取消小學生家庭作業；但另一方面，他也建議推遲小學放學時間，與父母下班時間相一致，讓學生做完作業再回家，減輕家長的負擔，並增加體育運動和家務勞動。因此所謂的「取消家庭作業」，實際上是建議學校讓學生在校內做完作業再回家。

▲▼兩會前維安,北京,天安門。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國兩會近日召開，天安門維安升級。（圖／記者陳政錄攝）

大陸全國政協委員，民建省委會副主委魯曉明則表示，他將向大會建議修改《民法典》1047條的規定，將結婚年齡規定為「結婚年齡，不得早於十八周歲。」

魯曉明說，當前中國大陸的法定結婚年齡為男滿22歲，女滿20歲。這是基於上一世紀人口急遽膨脹做出的制度化手段，惟目前大陸生育率已低於世界平均水平，人口老齡化加劇，將法定結婚年齡限制在不超過18歲，是世界通行做法。

今天下午召開的大陸全國政協會議開幕前新聞發布會，將由郭衛民為大陸全國政協十三屆四次會議新聞發言人，這場記者會象徵「兩會時間」隨之開啟，備受關注。

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