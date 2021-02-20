綠鬣蜥被玩殺「嘴塞鞭炮」頭部炸裂　屍體照讓她氣炸：心理變態嗎

▲支持移除外來種綠鬣蜥，但她不解：「為什麼要用鞭炮炸。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

綠鬣蜥在嘉南、高屏地區野外快速繁殖，嚴重影響台灣環境生態，不少縣市政府祭出「獵捕賞金計畫」，希望透過民間力量，減少其族群增長。不過有一名網友在臉書表示，移除有害外來種很OK，但是為何不能人道處理，一定要使用殘忍虐殺的方式，更貼出一張「綠鬣蜥被爆頭」畫面，照片曝光後引發網友熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，她本身是一名綠鬣蜥飼主，也支持政府移除有害外來種，但是為什麼不能人道處理，「一堆人憑著移除外來種的名號，虐殺綠鬣蜥為樂（用鞭炮炸頭）」、「沒有法律保護，就可以不尊重生命嗎」、「如果法律沒有保護貓狗，你們是不是也會以獵殺他們為樂。」

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她強調，大家移除綠鬣蜥的同時，能否請尊重一下生命，「不然你們跟畜生沒什麼不一樣，交給相關單位人道處理很難嗎」、「虐殺為樂的心態不對」。她上傳的照片可以看見，一隻被綑綁的綠鬣蜥，嘴巴被強塞了一個鞭炮，下一張照片則是綠鬣蜥頭部爆開的畫面，畫面相當驚悚。

照片曝光後引發網友熱議，有人說「虐殺的人變態，棄養的人可惡」、「我覺得可以抓起來，一刀殺死，為什麼要用炸的」、「移除是必須的，但要減少動物的痛苦時間啊，拿鞭炮炸是什麼心態，變態嗎」、「真的，處理外來種問題，與虐殺取樂是兩回事。」