第一句就問胸部多大！H奶妹剛被甩「上網亂聊色」　巨砲哥讓她哭爆

▲失戀後上網談心，意外遇上暖心約砲男。示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自pakutaso）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有一名失戀不久的女網友深夜遇上情緒低潮，便打開匿名聊天室宣洩壓力，意外遇上愛講垃圾話又極度色情的「砲哥」，2人從性話題互嘴開始，再到觸碰內心最深處，一路從黑夜聊到日出，陌生人比至交更真心，讓她感覺一切彷彿是夢一場，卻獲得了無比真實的勇氣。

女網友日前在Dcard貼文，提到情人節當天被前男友提分手，原本說好228連假要一起出遊計畫直接泡湯，深夜心情極端鬱卒，又不想一直丟負能量給身邊朋友，於是便打開匿名聊天室找陌生人聊聊，意外遇上了愛聊色、想約砲的男人。

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對話一開始，砲哥直接問「胸部多大」，她傻眼之餘本來想馬上離開，後來決定用幹話應對，便說了「H罩杯」，沒想到這一句誇張的唬爛打破了尷尬，默默聊起來了。

聊天前半部分一直環繞著性話題，砲哥不斷分享他的性經驗跟知識，「經驗不多 所以也就一邊聽一邊亂問」，直接當成健康教育課在上。H奶妹坦白承認沒想約砲，他也答應不約，「所以全程我們都很放開在聊，也完全可以感受到他沒惡意就是聊聊而已。」

後來H奶妹突然提起跟前男友分手的事，砲哥瞬間化身心靈導師，超級用心在開導，希望能讓她想開、放下，「也希望我可以真心快樂，然後心疼我的眼淚。」明明只是一位素昧平生的陌生人，連長得是圓是扁都不知道，卻願意花時間談心，「我當下看完真的是爆哭一波」，最後2人一路聊到清晨6點。

她坦言沒辦法接受另一半約過砲，但又不捨得這樣的暖男，便提議可以純粹當朋友、交換IG帳號；砲哥思考了很久，最後還是決定不要，畢竟一開始聊天內容頗露骨，心中難免有遐想，決定把回憶留在網路上就好，怕真的當朋友會不小心亂來。

曲終人散時刻到來，重感情的H奶妹心中無限惆悵，儘管他垃圾話很多又色到不行，但完全能感受到是真的用心在聊，「他說自己真的是性慾很強、很強的那種，可是他卻沒有因為我放下戒心就想乘人之危。」

為了好好感謝跟道別，她認真打了一段話，並將事蹟PO上網做為感謝，「雖然未來應該是沒有機會再見了，但我也答應你會好好思考不委屈自己，傻妹不會再傻下去了！也會永遠記得在這一段失戀難過的時候，曾經有一位自稱暖男的小哥哥陪伴的，再見啦砲哥！」

▼一場深夜意外之旅，治癒了低潮的心靈。示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自pakutaso）