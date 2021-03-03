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鍾南山對話福奇！全球群體免疫「關鍵時間點曝」　強調合作抗疫

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲中國工程院院士鍾南山。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國工程院院士鍾南山3月2日與美國著名傳染病學專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對話，討論全球應對新冠肺炎疫情等議題。雙方都強調全球合作抗疫的重要性，並認為1年後世界整體情況肯定會更好。

鍾南山在廣州透過視訊出席英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）舉辦的對話，探討全球抗疫合作等話題。鍾南山呼籲，各國應基於科學和證據去進行恰當的決策，盡最大的努力應對疫情。福奇則表示，全球合作之所以重要，第一個原因是出於道義責任，第二個原因在於病毒變異。

對於群體免疫問題上，鍾南山認為難以用不科學或人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果。但他指出，隨著疫苗陸續面世，估計至少要有2到3年的時間才能實現全球群體免疫目標。

福奇指出，各方需就經濟和防疫之間的平衡，不應操之過急恢復以往的正常生活，否則會面對疫情反撲的風險。鍾南山認同福奇的觀點稱，中國花了很長的時間在考慮什麼時候能夠復工復產，不過有不少國家過快復工復產，導致疫情就再次反撲。

疫情已經爆發超過1年，福奇對於未來1年的前景的預測稱，「在1年之內，我們不可能讓全世界的人都打上疫苗，但我預測已經能夠較好地控制疫情了，我們的經濟能夠復甦，而且社會也能夠得到一個比較良好的發展。我們的跨國境旅游、旅行也能夠重新出現。」

鍾南山也表示對未來感到樂觀，「大部分國家目前的感染個案正下降，各國專家能夠開發出新的藥物、新的抗體、新的更有效的疫苗，讓1年之後情況更好。」

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