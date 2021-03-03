被取貨問到崩潰！超商店員「直白翻譯」物流用語　同行秒懂露苦笑

▲客人常常搞不清楚到貨沒，就跑去超商取貨。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

現今網購發達，很多人喜歡在網路上買東西，但對於取貨流程卻不太熟悉，常常把超商店員問到崩潰！一名女子日前看到超商玻璃上貼了一張紙條，把物流進度用「超直白翻譯」詳細解釋，拜託客人不要再問，店員文末還無奈地說，「如果看不懂，我也沒辦法了…」。

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▲超商店員直白翻譯。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，「到底智商有多高，寫成這樣還看不懂？」超商店員每天被大量客人詢問取貨問題，問到實在不堪其擾，明明有時候客人包裹還未到店，就急著要來找店員討，所以店員乾脆貼一張「翻譯」說明物流用語，詳細解說讓人一目了然，言語中也透露滿滿無奈感，讓人看了會心一笑。

不過，網友擔心超商店員寫得這麼仔細，很多急性子的客人還是不會全看完，總之只要掌握一個重點，收到取貨通知的簡訊，或是訂單狀態更新為「包裹配達取件門市」再去取貨即可，顯示其他的都只是更新物流狀態，並非已經送達門市。

許多超商店員心有戚戚焉地說，「前二天剛好也有遇到，貨未到店，就在查詢，雞同鴨講」、「就常常遇到這種沒腦客人啊，有的連送到哪間店都不知道」、「手機接到簡訊通知貨已到達，你再出門取貨就對了」、「今天訂明天到，真的給我過12點就來問，有病是不是。」