快訊／COVAX分配AZ疫苗「5月底前全數到貨」　陳時中1400親自說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布因應新冠疫情於下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。我國獲得COVAX首批分配20萬劑AZ疫苗原定2月底確定供貨時程和劑量，但至今仍沒進一步消息，發言人莊人祥昨（2）日表示，COVAX分配AZ總量疫苗應該會於5月底全數交貨，相關後續預期將於會中說明。

莊人祥昨表示，目前有收到疫苗的都是屬於需要被援助的國家，而且都是接受AZ印度廠疫苗，至於「自己出錢的國家」都會收到韓國廠疫苗，初步瞭解都沒有接獲進一步消息。

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莊人祥也提到，除了首批的20萬劑外，其他還有多少數量並不清楚，COVAX有承諾會提供一個AZ疫苗取得數量，並預計最晚於5月底前交貨。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。