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「女性就像垃圾一樣」　趙駿亞痛毆歷任女友還炫耀

圖、文／鏡週刊

男星趙駿亞被爆19年前在美國因毆打徐姓女友被判刑入獄，根據本刊取得該案警方筆錄報告，徐女提及，她與趙駿亞當時交往約4個月，但一開始就發現趙的占有欲和控制欲超強，一翻臉就辱罵、虐待她。

19年前，徐小姐與趙駿亞（圖）在美國交往時，曾多次被趙辱罵、毆打。圖為趙駿亞19年前舊照。（讀者提供）

▲19年前，徐小姐與趙駿亞（圖）在美國交往時，曾多次被趙辱罵、毆打。圖為趙駿亞19年前舊照。（讀者提供） 

更令人費解的是，筆錄還揭露，趙駿亞曾對徐女說，他之前交過的中國籍和台灣籍女友，都因受不了他的虐待而離開他。但趙對此似乎頗為自豪，常沾沾自喜地說：「在中國傳統文化中，女性就像垃圾一樣。」

2002年5月，徐小姐曾在趙駿亞住處遭施虐，並被趙銬上手銬限制行動，她乘隙打911報警才脫困。（示意畫面）

徐女還向警方透露，趙駿亞曾數度持刀威脅要殺她，還有吸食安非他命的惡習，事後警方搜索趙的公寓、車輛，並未找到刀和毒品，但懷疑他們抵達時公寓傳出馬桶沖水聲，是趙正在滅證，趙最後被控非法監禁、家暴、恐嚇及吸毒4項罪名，而前3項被法院認定有罪，最後被判16個月徒刑。

趙駿亞被加州聖蓋博市警方逮捕帶回警局偵訊時，不願多談案發經過。圖非案發當時照片。（翻攝加州聖蓋博市政府官網）

回憶起19年前的傷心往事，徐女向本刊表示，這些就像昨天剛發生的，讓她記憶猶新，但她已不恨趙駿亞，只是看到近期不斷傳出趙毆打女友消息還一再否認，她才決定公開資料，盼趙能接受諮商治療，別再動粗，以免有更多女性受害。

趙駿亞19年前對女友施暴的案發公寓，位於加州洛杉磯聖蓋博市史蒂文斯路上。（翻攝Google Map）

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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