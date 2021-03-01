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法海軍準航母「雷電號」赴日軍演　預告或穿越「瓊州海峽」

▲法國海軍準航母「雷電號」兩棲攻擊艦。（圖／翻攝網易新聞）

▲法國海軍準航母「雷電號」兩棲攻擊艦。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德／綜合報導

法國海軍準航母「雷電」號兩棲攻擊艦（Tonnerre L9014）和「絮庫夫」號護衛艦（Surcouf F711）2月中旬離開母港前往太平洋執行3個月的任務，同時與美日印澳四國海軍舉行大規模軍演。值得注意的是，這支兩棲戰備艦隊還預告來回將兩度穿航南海，甚至在前往日本進行「珍娜2021」演習時，會穿越瓊州海峽，從台灣東面北行。

▲法國拉法葉級護衛艦「絮庫夫」號。（圖／翻攝百度百科）

▲法國拉法葉級護衛艦「絮庫夫」號。（圖／翻攝百度百科）

《環球時報》報導，為培訓軍官學員海上操作技能，法國海軍每年都會舉行一次「珍娜」演習。法國海軍兩棲戰備艦隊今年將前往地中海、紅海、印度洋和太平洋，訪問埃及、印度、越南、日本、新加坡、馬來西亞等國，於今年7月14日返回土倫港。

法國海軍表示，「珍娜」不僅是訓練任務，也是真實的作戰部署，是法國「印太戰略」的一部分。據了解，這份戰略於2018年定製，藉由加強在印太地區的雙邊及區域合作活動，擴大法國的影響力。

▲▼法國核動力潛艦翡翠號在塞納號支援艦相伴下穿過南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

▲法國核動力潛艦翡翠號與塞納號支援艦穿航南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

此前，法國宣稱向南海派出了一艘攻擊型核潛艇，引起外界關注。對此，大陸國防部發言人汪文斌強調，南海的航行與飛越自由不存在任何問題，「中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以航行自由為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。」

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