澳軍P-8A進駐沖繩「嘉手納基地」　首次任務就進「東海上空」

▲澳軍部署在沖繩的P-8A反潛機,進入東海上空。(圖/翻攝自SCS Probing Initiative Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

澳州空軍2月底在日本沖繩嘉手納基地,完成P-8A反潛巡邏機的部署工作,中國北京大學「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)在3月2日發布的航跡圖顯示,澳軍首次任務行動,就飛入東海空域活動。

「南海戰略態勢感知計劃」劃平台3月2日發布消息稱,當天上午,澳軍1架P-8A反潛巡邏機(7CF9D4)進入東海空域活動。這是該機自2月25日從澳大利亞部署至沖繩嘉手納基地以來的首次行動,其目的有待進一步觀察。

此前在東海、南海上空活動的偵察機、巡邏機以美軍為主,澳軍偵察機出現在東海的情況並不多見,從部署時間和地點上看,這架澳軍反潛巡邏機是為執行多國聯合監視任務而部署到了日本沖繩。

澳洲國防部今年以支援「ARGOS行動」的名義,派遣P-8A反潛機前往沖繩,監視北韓違法行動, 「ARGOS行動」自2018年開始,由澳洲、美、英國、日本、紐西蘭、法國與加拿大等跨國聯合部隊組成,旨在阻擋海上非法交易、監視對北韓制裁等,澳軍定期派遣海上巡邏機或巡防艦支援。

Unusual to see an Australian P-8A (#7CF9D4) operating over the #EastChinaSea, March 2.

It was first deployed to Okinawa on Feb 25. pic.twitter.com/jgufh2GLxM