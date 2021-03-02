陸2021軍費料平穩增長　「海外用兵」添變數受矚

▲大陸全國兩會召開在即，面對十四五規劃提出的強軍目標，國防費用編列較往年變動受到矚目。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國兩會召開在即，隨經濟自疫後復甦、美中賽局情勢改變、十四五規劃提出強軍目標，外界關注中共國防預算變動。學者分析，目前看來疫情因素影響不大，解放軍費應不致發生結構性變化，惟去年大陸《國防法》修訂，可能造成「海外用兵」增加，對軍費編列的影響值得關注。

大陸全國政協、人大會議分別於4、5日開幕，人大會議開幕式上將由國務院總理李克強，發表政府工作報告，另財政部預算報告將揭示國防預算；回顧過去5年，中共解放軍費增幅分別為7.6% 、7%、8.1%、7.5%和6.6%，其中2020年在新冠肺炎疫情肆虐的背景下，增幅6.6%，低於預期增長目標。

▲美中賽局持續、解放軍推動升級換代，軍費料持續平穩增長。圖為殲-20戰機。（圖／CFP）

對於2021年，中華戰略學會研究員張競表示，在去年全球受新冠肺炎疫情衝擊的背景下，有評論指中共軍費可能受到影響，但大陸經濟仍呈現正增長，考量軍費編列概念講求「量出為入」，該花的錢還是要花，應不至於發生結構性變化，料今年也將繼續呈現持平穩定增長。

另一方面，去年10月下旬，中共五中全會上提出的「十四五規劃和2035遠景目標建議」，亦提出加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一的強軍思想，包括加快武器裝備現代化、國防科技自主創新，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。外界評估，加速裝備的升級換代，促進國防實力和經濟力同步提升，仍是中共中央政策的主旋律。

張競受訪時進一步點出，隨去年底《中華人民共和國國防法》修訂，「海外用兵」將是今年中共解放軍預算編列中值得關注的焦點。因為據修法結果，第22條與第68條出現「海外」兩字共計三次，包括增列「維護國家海外利益」、明確表述依照國家有關法律運用武裝力量，保護海外公民、組織、機構和設施的安全。

張競說，所謂「海外用兵」並非針對台海而來，「不用自己嚇自己，做過度解讀」。他說明，就中國大陸作為一方強權來說，隨著國際接軌程度提升，國民活動範圍和海外利益擴張，國防指導原則從「保疆守土」，轉換成為「保國衛民」，有這種調整並不意外，而當解放軍活動範圍向海外擴張，更多參與全球維和、反恐、人道援助和軍事合作的時候，也將耗費更多預算經費。

對於軍費歷年變化，大陸國防部發言人吳謙曾解釋，國防費用看起來總額不少，但一是地緣戰略環境複雜，「尚未實現完全統一」，維護國家主權安全的任務很重；二是大陸正在並希望履行更多的國際責任和義務；大陸全國人大發言人張業遂去年則稱，大陸奉行防禦性國防政策，多年來國防費占GDP比重保持在1.3%左右，遠低於世界2.6%的平均水準。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下