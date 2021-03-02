BMW貴婦遭拖吊暴怒真相曝！居民揭SOP　一句話調開車主42秒拖走

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記者羅志華／台北報導

曹姓婦人於2月28日下午，將BMW轎車違停在板橋中正路遭拖吊，當場暴怒以「剪刀腳」與值勤警員扭打在地，影片經媒體揭露引起熱議，網友紛紛力挺警員，而曹女則澄清是因「被誤導」才發飆，《ETtoday新聞雲》記者走訪板橋，民眾以親身經歷，分析曹女暴怒原因，他也曾實測拖吊過程，驚見業者僅42秒就能將車拖走。

48歲曹婦案發當日，將白色BMW違停在路邊，走進一旁的服飾店消費，過程中板橋分局26歲周姓警員路過，見車內沒人，隨即執行拖吊任務，曹女見狀衝出，表明車主身分外，也表示「我繳罰單，車子放下」，車子卻仍遭拖吊，暴怒的曹女於過程中，不僅辱罵警員，更一度肉身擋住拖吊車，周警於宣讀權利後，將曹婦壓制在地。

▲曹婦BMW在板橋遭拖吊，與警員扭打在地，事後解釋暴怒是因被警員「誤導」，當地居民受訪，揭露拖吊SOP。（圖／記者陳以昇翻攝）

整個衝突過程被民眾拍下，只見曹婦不僅以「剪刀腳」與警員扭打在地，更以手抓傷對方臉頰，最後被辣椒水制伏、坐地掩面痛哭，影片經媒體揭露，網友一面倒力挺警員，曹婦解釋，情緒激動的主因是被警員「誤導」。

板橋居民受訪表示，拖吊業者執行任務時，會有警員陪同，若執行間遇車主上前留車，會請對方出示鑰匙證明身分，而當車主沒帶在身上、急著回頭「找鑰匙救車」時，業者仍會以「極流暢」的動作，完成拖吊作業，當車子「拖動」後，即使車主拿著鑰匙趕回現場，警員也依舊不會放車，反之，若拖動前車主帶鑰匙到場，就能留下車子。

▲當地居民揭露拖吊業者SOP，分析曹女應警員要求去拿鑰匙，以為能把車留下卻仍遭拖吊，是她暴怒的主因。（圖／記者陳以昇翻攝）

民眾分析，曹婦解釋被「誤導」的原因，正是因周警要她「去拿鑰匙」，以為回來就能留住車，不料愛車仍遭拖走，如此心理期待的落差，也難怪她會當場失控。

受訪民眾也曾目睹拖吊現場，指業者到場後，隨即安裝固定器，一邊僅需約10秒就能完成，而警員則要貼單、開單、拍照，花費時間較長，某次他拿碼表計時，驚覺整個過程僅42秒「車子就被拖走了」，若業者趁警員作業時，在安裝好固定器後「先往前開一段」，這樣車子就算被「拖動」了，又能再快個10秒左右，如此神速的作業，看來車主若鑰匙沒在身上，被拖吊時只能乖乖目送愛車離去。

我沒有遲到，是時間遲到了！