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嘉義肉票身家曝！跨年卡司婚禮娶嬌妻　富豪爸暗夜2hrs拿3000萬贖兒

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義某知名媽祖廟一36歲柯姓董事農曆年前遭人綁架，該董事據傳父母在大陸經商頗具規模，在嘉義縣治特區也有多處房產，2019年他在縣治特區席開上百桌取名「隆琪蜜意天長地久 群星祝福音樂會」舉辦跨年等級豪華婚禮，請來不少大咖民意代表到場祝賀、更有多位知名藝人現場獻唱，現傳出可能是因為出手闊措、大手筆婚禮遭覬覦盯上而被綁架。

▲▼高雄警方開槍現場影片曝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄警方開槍攻堅現場。（圖／記者吳奕靖翻攝、記者吳奕靖攝）

▲高雄槍響。（圖／記者吳奕靖攝）

被害柯姓董事年僅36、37歲也第一次擔任該大廟董事一職，據傳是曾農曆年前前往嘉義市某知名spa店被擄走，家屬與綁匪雙方議價由5000萬降至3000萬，以至於到300萬才獲釋；綁匪因為和肉票柯姓董事的長輩有認識，並曾在其家中住了一個月，因此相當了解柯姓董的經濟實力，加上家中豪華，出手大方被盯上，因此選定綁架勒贖。

▲被綁柯姓董事千萬婚禮眾星雲集。（圖／讀者提供）

▲▼被綁柯姓董事千萬婚禮眾星雲集。（圖／讀者提供）

▲被綁柯姓董事千萬婚禮眾星雲集。（圖／讀者提供）

▲被綁柯姓董事千萬婚禮眾星雲集。（圖／讀者提供）

▲被綁柯姓董事千萬婚禮光冰雕就近十萬。（圖／讀者提供）

被害柯姓男子父母在大陸開工廠，廠內上千名員工，在他排行老二，個性較低調內斂，但投資房地產相當有一套。農曆年前柯姓家屬一知遭綁，隨即與綁匪進行贖金談判，前後不到兩個小時就籌出高額贖金，可說是實力雄厚。

2019年柯姓男子在縣治特區舉辦跨年明星級婚宴，藝人王識賢、康康、李千那、朱俐靜等線上A咖藝人到到場獻唱，豪華卡司排場當時還引起不少轟動，不少鄉民以為是市公所辦演唱會。

▲被綁柯姓董事千萬婚禮眾星雲集。（圖／讀者提供）

▲被綁柯姓董事千萬婚禮還有美女樂團。（圖／讀者提供）

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